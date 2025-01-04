越南与老挝将促进贸易、工业与能源合作

阮鸿延强调了2024年越南与老挝贸易关系取得的显著成果，双边贸易额预计达到22亿美元，同比增长约34%。

这是双边贸易额首次突破20亿美元，远超两国政府设定的目标。这一成就是越南和老挝政府、各部门和企业共同努力的成果。

阮鸿延表示，越南工贸部与老挝工贸部已完成向政府报批2024年4月8日续签的《越老贸易协定》的相关手续。

阮鸿延建议老挝大使与老挝相关机构配合，加快完成必要的内部程序，尽快确定协定生效日期。

阮鸿延强调，能源与矿产是越老经济合作的两大支柱。2024年，两国在煤炭和电力贸易合作方面取得了令人瞩目的成果。

坎葆·恩塔万大使对2024年越南进出口贸易总额的增长印象深刻。2024年全年越南进出口总额约达8100亿美元，连续第九年实现贸易顺差，贸易盈余约250亿美元，工业增长率达8.4%等。

同时，坎葆·恩塔万大使对越南向老挝提供成品油表示感谢。2024年，越南企业向老挝市场提供了3600万升成品油，为老挝能源市场的稳定以及老挝经济社会发展作出了重要贡献。

双方同意紧密合作，推动两国在经贸、工业和能源领域的合作，进一步深化越南与老挝的特殊友谊和全面合作关系。（完）