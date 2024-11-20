越南与老挝国家通讯社继续加强合作

11月20日上午，以武越庄为团长的越通社代表团与以万纳辛·西马冯为团长的老挝巴特寮通讯社在老挝巴特寮通讯社驻地举行会谈。



会谈上，两国国家通讯社领导人就2023-2024年阶段合作内容实施情况进行评价，讨论提高合作计划效果的措施。



武越庄强调，与老挝巴特寮通讯社紧密合作关系是越通社对外关系中的首要优先事项，同时感谢老挝巴特寮通讯社有效使用由越通社提供的信息，支持越通社在老挝发行《越南画报》并将其在老挝推广。



越通社社长武越庄。图自越通社

万纳辛·西马冯对两家通讯社合作关系呈现良好发展态势给予高度评价，同时赞赏越通社常驻万象记者在履行政治任务中所开展的活动。



对于2024-2025年阶段加强专门合作方向和计划，双方一致同意交换信息，在两国政治、外交、经济、文化和社会等领域扩大信息传播工作，为促进越老伟大友谊和特殊团结全面合作作出贡献。



老挝巴特寮通讯社承诺帮助越通社在老挝发行老挝语版的《越南画报》，提高《越南画报》的对外宣传效果，继续在老挝巴特寮通讯社网上推广《越南画报》和VietnamPlus等越通社新闻网，为越通社常驻万象代表机构提供支持。



值此纪念老挝国庆节50周年之际，双方一致同意配合制定宣传计划，在老挝举办图片展，越通社重点报道老挝的成就和越老两国密切关系。另外，双方同意在纪念越南共产党建党95周年、越南南方解放和国家统一50周年和越南社会主义共和国国庆节80周年等活动期间配合开展宣传活动。



双方同意继续在亚太通讯社组织（OANA）等多边新闻组织中密切合作并相互支持；促进两国有关部委将多项合适的合作活动纳入两国政府间委员会双边合作规划。



会谈结束时，武越庄向老挝巴特寮通讯社赠送技术设备和电脑，两家通讯社社长已签署了合作备忘录。（完）