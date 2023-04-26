越南与老挝加强民运工作经验交流

4月26日下午，越共中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明怀同志在河内同正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央政治局委员、老挝建国阵线中央委员会主席辛拉冯·库派吞（Sinlavong Khoutphaythoune）同志举行会谈。

越共中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明怀同志强调了越南与老挝特殊团结的重要性，有助于维护各自国家稳定、社会经济发展、扩大对外关系和融入国际社会。裴氏明怀同志同时感谢老挝过去和现在给予越南的大力支持和帮助。

越共中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明怀同志申明，越南将与老挝一道尽最大努力维护和培育日益发展、深化、务实和有效的越老特殊团结。

老挝建国阵线中央委员会主席辛拉冯·库派吞同志对老越特殊团结不断深化和广泛发展表示高兴；深切感谢越南在老挝以往的民族解放斗争事业和当前的革新、建国卫国事业向老挝给予的大力支持和帮助。

双方相互通报各自党和国家情况；两党两国关系，越共中央民运部与老挝建国阵线中央委员会近年来在国家建设方面的合作成果。双方探讨了今后的合作方向，同意加强信息交流，分享民运工作经验，合作互助；指导地方加强合作，向两国人民宣传和教育越老关系的重要性和重要意义。

双方申明将密切合作，有效落实两党两国、越共中央民运部与老挝建国阵线中央委员会等高层领导在2021-2025年期间所达成的协议，为为巩固和深化越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系做出贡献。（完）