新闻
越南与老挝之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是两国人民的无价之宝
这是越南2025年特别重要的外交活动之一，也是苏林同志以总书记身份首次对老挝进行国事访问。此访恰逢老挝庆祝国庆50周年（1975.12.2-2025.12.2），并处于两党将于2026年召开全国代表大会，以制定各国发展方向决策的前夕进行的。此访继续强调了两党、两国领导人在继承和发扬越老、老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，使其符合新时期两国战略需求、愿景和利益方面的高度关注和决心。
越南共产党与老挝人民革命党高层会晤是此访中最重要的活动之一，这是两党两国合作关系中最重要的机制。双方领导人将相互通报两党两国情况，共同评估近期双边合作成果，提出两国关系具有战略性、长远性的发展方向，造福两国人民，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。
访问老挝期间，苏林总书记将分别与老挝领导人举行会谈、会见，并出席老挝国庆50周年纪念活动。此访活动丰富、意义深远，被期待将进一步巩固和落实两国高层重要共识，强调越老伟大友谊、特殊团结和全面合作是两国的无价之宝。
阮孟强对过去越老关系所取得的突出成就做出评价时表示，近年来，尽管局势演变复杂难测，机遇与挑战交织，但两国的合作关系取得了诸多显著成就，肯定了新时期越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的可靠性和生命力。
首先，可以看到，高度信任的政治外交关系就是越老关系最大的成就，为双边关系指明方向。两党、两国、国会、政府领导人密集互动，形式灵活。各级、各部门之间的代表团互访频繁，有助于增强政治互信和战略紧密联系，同时为有效执行已建立的双边合作机制奠定重要基础。
防务安全合作继续是越老关系重要支柱。双方维持密切协调、信息交流和边境巡逻保护机制，合作培训人力资源，配合打击跨国犯罪，为各自国家的发展营造和平稳定的环境。
同时，双方贸易投资合作继续呈现积极转变。2025年前10个月，越老双向贸易额达到近25亿美元，较2024年增长50.4%，使越南成为老挝第三大贸易伙伴，朝着50亿美元的目标迈进，并力争在不久的将来达到100亿美元。在投资方面，越南目前在老挝投资项目共274个，注册总额超过58亿美元。
另外，两国在教育培训、文化、交通运输、能源、农业等领域的合作继续得到关注和推进，并取得许多令人鼓舞的成果。两国民间交流和地方合作日益扩大，有助于增进两国人民，特别是年轻一代之间的理解和情谊。
在地区和国际多边论坛上，越南和老挝始终紧密配合，支持并对和平、稳定和可持续发展持有共同观点。在东盟、联合国及次区域合作等机制中的凝聚力，继续彰显了两国对区域共同体的团结精神与责任感。（完）