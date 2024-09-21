越南与美国贸易合作迎来更多机会

首要合作伙伴



据贸易专家的评价，越南和美国在经贸领域的合作取得重要进展，如2020年签署双边贸易协定，美国2006年通过对越南的永久正常贸易关系（PNTR），两国于2007年签署《贸易和投资框架协议》(TIFA)，2013年确立全面伙伴关系，2019年签署推动越美贸易关系可持续与平衡发展的全面行动计划等。



多年来，美国一直是越南最大的投资伙伴之一，正在开展的项目近1150个，注册资本总额超103亿美元，在对越南投资的141个经济体中排名第11位。



越南统计总局的数据显示，2024年前8月，越南商品对美国的出口额达779亿美元，增长25.4%；进口额达98亿美元，增长6.9%。值得注意的是，美国成为越南最大的出口市场，对美贸易顺差约达681亿美元，较2023年同期增长28.6%。



会见美国贸易代表办公室（USTR）东南亚与太平洋贸易代表助理萨拉·埃勒曼（Sarah Elleman）时，越南工贸部副部长阮黄龙强调，越南一直将美国视为最重要伙伴，并建议两国加强政策交换，巩固战略互信，为促进两国经贸与投资关系奠定稳固基础。萨拉·埃勒曼高度评价越南的地位和作用，并承诺美国将接受有关美国企业在越南投资和经营活动的建议和关切。在知识产权方面，她强调，近年来，越南在知识产权领域取得了许多实质性进展。双方同意在TIFA理事会框架内进一步加强知识产权合作。



海阳省情利纺织公司。图自越通社

充分利用优势



最近，由35家美国企业代表组成商务考察团已对越南进行工作访问，与大型进口商交流，了解越南和地区市场条件，与各行业专家会面，与越南政府领导人举行双边会晤。



越南工贸部欧洲和美洲市场司代表表示，近年来，越南一直在大力转型，成为全球大制造中心。越南企业生产的产品种类丰富，价格具有竞争力，质量日益提高。



同时，在新冠肺炎疫情以及近期地缘政治经济不稳定之后，许多集团、零售和批发分销渠道正在实现多样化战略，确保可持续供应，并选择越南作为全球供应链的战略地点之一。为了抓住这个大机会，越南制造业和出口企业需要付出很大的努力。



特别是，乔·拜登总统对越南进行的历史性访问和两国关系提升为全面战略伙伴关系，为促进新的突破性合作领域和增强内部实力创造前所未有的机遇，使越南能够真正融入全球价值链。



在全球经济充满困难和挑战背景下，越南和美国出口市场的消费需求出现了许多新趋势，要求越南企业必须迅速适应这些变化，明确产品策略、合作伙伴和分销渠道；认真了解贸易救济相关规定；确保原材料有明确的原产地；同时，按照绿色生产标准逐步升级生产场所。



此外，企业还需积极参与贸易促进会和展览会，与相关机构建立联系，与美国客户建立信任，从而提高双边贸易额。（完）