越南与美国经贸合作迎来新的机遇

越南与美国建立全面伙伴关系10周年之际，两国经贸投资合作不断朝着深入、务实方向发展。两国企业对双方合作商机给予高度关注，以及两国领导的积极帮助将为双方合作带来新的突破。

今年年初，50多家美国公司和集团代表赴越南寻找投资经营商机。这些美国企业代表团中，许多企业正在越南开展营商活动，或者有计划扩大在越南的经营规模。美国企业十分关注越南半导体、电子工业、可再生能源等领域的投资。

美国-东盟经营理事会副经理武秀成说：“从中长期来看，美国企业评价，越南是东盟区内合作与增长潜力最大的市场”。

经贸领域中，越南和美国互为一流伙伴。两国建立全面伙伴关系10周年后，双边贸易金额已增长4倍，从2012年的250亿美元，提升至2022年的近1390亿美元。美国是越南最重要的出口市场之一。

河内美国商会首席执行官亚当·西特科夫说：“十年来，越美贸易增长速度为17-19%。然而，两国贸易合作潜力仍待挖掘。美国市场对产品质量要求十分苛刻，因此越南商品能够进入美国市场，充分反映了越南企业生产能力显著增强”。

越美关系取得突破性进展，其中经贸关系承担着支柱角色，是促进两国关系强劲发展的重要催化剂。

美国国务卿安东尼·布林肯说：“两国已通过印度洋-太平洋经济框架共同促进包容性经济增长，为两国带来繁荣，以在数字技术基础设施、韧性供应链、公平贸易和加强公共卫生体系建设等领域上塑造和领导21世纪的经济体。我们正在加快推进绿色能源转型，帮助越南实现到2050年净零排放目标”。

越美建立全面伙伴关系十年后，2023年也是两国推动合作关系迈上新高度，为两国带来利益，为地区和平、合作与发展做出贡献。（完）