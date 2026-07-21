越南与美国推动经贸合作

据越南工贸部消息，在2026年7月中旬访问美国期间，越南工贸部长黎孟雄同越南驻美国大使及公安部、外交部、财政部、科技部、农业与环境部等部委领导与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）举行工作会谈，就双边经贸合作大方向进行交流。

黎孟雄重申，越南重视与美国全面战略伙伴关系，希望与美国共同构建稳定、可预期、互利共赢的贸易法律框架，符合两国人民和企业的利益。

黎孟雄建议美国商务部尽早将越南从战略出口管制清单D1和D3组中移除。在科学、客观的基础上，根据《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）尽快承认越南其余11个海产捕捞种类的等同性，以符合越南在可持续渔业发展方面的努力。

霍华德·卢特尼克表示支持早日完成《越美公平与平衡对等贸易协定》，并承诺将继续与美国有关部门密切配合，推动这一进程。

同日，黎孟雄与美国副国务卿雅各布·赫尔伯格（Jacob Helberg）就推动越美经贸、技术和供应链合作方向举行了会谈。

双方就高科技、人工智能、半导体、能源等领域合作交换了意见，一致同意继续为企业扩大投资经营创造便利条件。

雅各布•赫尔伯格高度评价越南在推动双边合作方面的努力，并表示支持扩大在技术、创新和供应链方面的合作。

此前，工贸部长黎孟雄同越南驻美国特命全权大使及外交部副部长与美国参议员史蒂夫·戴恩斯（Steve Daines）举行了工作会谈，就推动双方经贸关系进行交流。

黎孟雄表示，越南希望早日完成谈判，构建稳定、长期、互利共赢的经贸合作框架。同时建议美国早日承认越南市场经济地位，将越南移出D1、D3出口管制清单，为两国企业扩大投资经营合作创造更便利的条件。

史蒂夫·戴恩斯高度评价越美关系的积极发展势头，越南是美国在印度洋-太平洋地区具有重要战略地位的伙伴。他同时表示将继续与美国有关部门沟通，推动两国经贸投资关系发展。（完）