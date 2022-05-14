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越南与美国扩大经贸合作的潜力巨大
关于近年来美国与越南的经贸合作，彼得·提察恩斯基先生认为这种关系正在强劲发展，并且还会继续发展。他表示，美国国际谅解商务委员会的成员公司在许多不同且相互关联的领域和行业开展业务，并高度优先与越南的伙伴合作。他强调，美国国际谅解商务委员会希望不仅与现有的越南伙伴密切合作，而且也希望与未来的伙伴密切合作。
美国国际谅解商务委员会总裁彼得·提察恩斯基先生赞赏越南政府非常重视美国国际谅解商务委员会代表成员公司提出建议。他说，这种风格使越南成为一个非常不同的国家，因为越南清楚地知道如何吸引高质量的外国投资。过去十年，越来越多的美国公司意识到了这一点，并加大了对越南的投资。美国国际谅解商务委员会将继续充当促进美国和越南公司之间伙伴关系的有效桥梁。
美国国际谅解商务委员会总裁彼得·提察恩斯基先生表示，美国和越南在农业、生命科学（涉及微生物、动物、植物和人类以及生物伦理等）和能量转型等领域的商贸合作潜力巨大。他强调，这都是越南具有发展潜力，而美国国际谅解商务委员会成员公司优先发展的领域。 2021年底在英国举行的联合国气候变化框架公约缔约方第26次会议（COP 26）上，越南就减少温室气体排放的路线图做出了具体承诺，因此他认为美国国际谅解商务委员会的成公司员，如专门从事能源转型的Glenfarne，将有更多机会与越南合作。
美国国际谅解商务委员会总裁彼得·提察恩斯基先生认为，越南VinFast集团在美国北卡罗来纳州投资生产电动汽车充分表明了美国与越南关系中的成熟与合作潜力。（完）