越南与美国在全面战略伙伴框架内加强合作

越通社驻华盛顿记者报道，在2月2日至6日赴美国出席越美对等贸易协定第六轮谈判期间，越南外交部副部长阮明姮分别与美国国务院政治事务副国务卿艾莉森·胡克（Allison Hooker）、美国亚太经合组织(APEC)高级官员凯西·梅斯(Casey Mace)、美国商会副会长查尔斯·弗里曼（Charles Freeman）以及美国国家APEC中心领导举行了工作会谈。

会见美国国务院政治事务副国务卿艾莉森·胡克时，阮明姮对越美全面战略伙伴关系取得积极进展表示高兴，强调越南高度重视两国全面战略伙伴关系，希望双方保持高层经常性接触，进一步深化经贸、投资、科技和创新等各个领域合作关系。

在经贸合作方面，双方一致同意继续努力完成谈判并签署越美对等贸易协定，为推动越美经贸合作关系可持续发展，造福两国企业和人民夯实基础。阮明姮强调，越南希望在符合各方利益、能力和制度条件的基础上，推动越美经贸关系朝着更加均衡、更可持续的方向发展。

阮明姮强调了亚太经合组织（APEC）在推动区域联通方面的重要作用，并指出，主办2027年APEC会议是越南未来一段时间最重要的多边外交活动之一；越南正在各领域上积极推进相关筹备工作。阮明姮建议美方继续支持并配合越南做好准备工作，确保会议取得圆满成功。

艾莉森·胡克热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会成功举办，对越南的发展前景以及越美双边关系充满信心。艾莉森·胡克希望越美关系持续保持积极发展势头，尽早达成平衡、公平的对等贸易协定，从而为提升两国各个领域合作层次和水平奠定基础。

艾莉森·胡克热同时高度评价越南第三次主办APEC会议的作用与声誉，强调美国将与越南密切配合，确保2027年APEC会议取得圆满成功。

会见美国亚太经合组织高级官员凯西·梅斯及美国国家APEC中心领导时，美国合作伙伴表示相信，凭借2006年和2017年两次成功主办APEC会议的经验，以及越南当前的地位、作用和积极负责的态度，越南必将成功举办2027年APEC会议，从而继续推动地区对话精神与经济合作。

美国商会副会长查尔斯·弗里曼表示，美国企业高度评价越南的发展方向及近年来的改革举措，对2027年APEC会议期间举行的企业活动充满期待。查尔斯·弗里曼强调，美国商会及美国企业将积极参与并为2027年APEC会议期间举行的各项企业活动作出切实贡献。（完）