越南与美国促进安全与执法合作

2月13日下午，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内会见了美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿迈克尔·德索姆布雷（Michael DeSombre）。



会见中，梁三光认为，在越美两国关系正常化30年及两国关系提升为全面战略伙伴关系两年多后，两国关系取得了跨越式发展。两国已成为国际关系中搁置过去，基于共同利益、互信与互相尊重的基础上面向构建友好合作未来的典范。



在专业合作方面，越南公安部与美国安全及执法伙伴之间的合作在广度和深度上都蓬勃发展。2025年9月，越南公安部与美国国务院在美国共同主持了第二次越南—美国安全与执法对话。双方就打击毒品、人口贩卖、非法移民和网络诈骗，加强网络安全合作等诸多务实内容交换了意见。



越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内会见了美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿迈克尔·德索姆布雷。图自越通社

今后，为继续促进双边关系及专业领域的合作，梁三光建议迈克尔·德索姆布雷为推动越美全面战略伙伴关系更加务实发展建言献策。越南公安部希望两国早日完成对等贸易协定的谈判并取得良好成果。



梁三光强调，越南公安部愿与美方加强在打击跨国犯罪领域的合作；建议两国安全与执法机构继续紧密配合，交换信息并协同处置双方共同关心的各类犯罪。



迈克尔·德索姆布雷重申，将继续推动越美双边关系以及越南公安部与美国安全、执法伙伴之间的专业合作关系提升至新高度，为世界和地区的和平、稳定、合作、安全与繁荣作出切实贡献。（完）