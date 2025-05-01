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越南与美国促进在解决战后地雷和爆炸物问题的合作
越南是受战争遗留地雷和爆炸物影响极为严重的国家。近年来，越南政府在战后排雷工作中付出了诸多努力，其中，与美国的合作是越南政府的优先事项。近期，由美国资助的爆炸物处理训练场在河内落成，标志着两国战略伙伴关系迈出重要一步。
达到国际标准的爆炸物处理训练场
爆炸物处理训练场于2024年7月开工建设，由美国驻越南大使馆防务合作办公室提供无偿援助资金，总资金为70多万美元（约合170亿越盾）。位于河内市巴维县、总面积2公顷的爆炸物处理训练场达到国际排雷行动标准，为提高越南排除爆炸物后果的能力，以及落实2010-2025阶段战后消除炸弹和地雷后果国家行动计划做出贡献。
爆炸物处理训练场落成仪式意义重大，恰逢越美建交30周年（1995-2025）举行，标志着两国关系，特别是在两国关系升级为全面战略伙伴后的重要里程碑。
高效合作 促进和平
越南人民军副总参谋长、越南战后解决地雷和有毒化学品后果国家指导委员会常设机构副主任冯士晋上将表示，多年来，美国向越南战后遗留爆炸物消除工作乃至战后重建工作提供许多帮助。这一合作将为促进地区乃至世界和平、稳定与可持续发展做出重要贡献。