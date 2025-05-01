越南与美国促进在解决战后地雷和爆炸物问题的合作

越南是受战争遗留地雷和爆炸物影响极为严重的国家。近年来，越南政府在战后排雷工作中付出了诸多努力，其中，与美国的合作是越南政府的优先事项。近期，由美国资助的爆炸物处理训练场在河内落成，标志着两国战略伙伴关系迈出重要一步。



达到国际标准的爆炸物处理训练场



爆炸物处理训练场于2024年7月开工建设，由美国驻越南大使馆防务合作办公室提供无偿援助资金，总资金为70多万美元（约合170亿越盾）。位于河内市巴维县、总面积2公顷的爆炸物处理训练场达到国际排雷行动标准，为提高越南排除爆炸物后果的能力，以及落实2010-2025阶段战后消除炸弹和地雷后果国家行动计划做出贡献。



爆炸物处理训练场落成仪式意义重大，恰逢越美建交30周年（1995-2025）举行，标志着两国关系，特别是在两国关系升级为全面战略伙伴后的重要里程碑。



高效合作 促进和平



越南人民军副总参谋长、越南战后解决地雷和有毒化学品后果国家指导委员会常设机构副主任冯士晋上将表示，多年来，美国向越南战后遗留爆炸物消除工作乃至战后重建工作提供许多帮助。这一合作将为促进地区乃至世界和平、稳定与可持续发展做出重要贡献。



美国驻越南大使马克·纳珀认为，爆炸物处理训练场的移交是两国广泛合作的生动例证。自1993年至今，美国已向越南提供2.34亿美元援助，用于排雷、岘港机场和边和机场二恶英污染治理及残疾人帮扶。



马克·纳珀强调，该项目不仅象征着合作成果，而体现两国对和平安全的共同承诺，同时巩固越南是国际社会主动且负责任的成员国的角色。该项目也是两国国防部合作关系的象征，有利于实现2023-2028年阶段关于消除战后遗留爆炸物的双边合作计划。



美国太平洋陆军（USARPAC）副司令兰斯·冈村（Lance Okamura）少将表示，爆炸物处理训练场的建成印证了美国支持越南战后重建工作，尤其是排雷和二恶英治理领域的承诺。



兰斯·冈村强调，“爆炸物处理训练场落成是美国太平洋陆军与越南之间人道主义地雷行动中的重要里程碑。随着训练场建成，双方期待扩大在二恶英处理与受害者援助方面的合作，共促和平与可持续发展”。（完）