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越南与美国促进合作走深走实、行稳致远

越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。

越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。

越南国会副主席阮尹英强调，越南始终将美国视为具有首要战略重要性的合作伙伴。国会副主席阮尹英建议双方继续推动全面战略伙伴关系走深走实、行稳致远；促进高层及国会各机构之间的代表团互访与交流；加强稳定、平衡、公平和可持续的经贸合作；尽早承认越南的市场经济地位；扩大在科学技术、创新增长、数字化转型、能源及战略性矿产领域的合作；继续合作克服战争后果并搜寻失踪军人。

国会副主席希望美国继续为亚太地区的和平、稳定、合作与发展发挥积极且负责任的作用，其中包括在国际法和《联合国宪章》的基础上，维护东海和平、安全、安全保障以及航行和飞越自由。

美国议员强调了维持并加强代表团互访的重要性，特别是两国国会之间、各专业委员会、友好议员小组、青年议员以及国会参谋和助理机构之间的交流。

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越南国会副主席阮尹英会见美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自daibieunhandan.vn

美国议员认为，两国立法机构之间开展定期、坦诚和建设性的对话，对于增进相互了解、巩固信任、妥善处理尚存分歧的问题具有重要意义，从而为越美关系的稳定和长远发展做出切实贡献。美国议员还强调，愿在未来时间继续配合、促进并欢迎越南国会代表团赴美访问与工作。

美国议员强调，经贸继续是双边关系的重要动力；高度评价双方在推动交流与谈判以处理贸易问题（包括关税问题）中所付出的努力，其方向旨在实现平衡、利益和谐，并符合全面战略伙伴关系的框架。

美国议员还就共同关心的部分国际和地区问题交换了看法，其中包括航行与飞越安全以及维护东海和平与稳定；重申美方支持在国际法的基础上通过和平方式解决争端，同时继续在地区和国际论坛上加强与越南的协调配合。（完）

报道/越通社

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越南始终重视与非洲传统友好国家的关系

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。
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