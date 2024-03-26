越南与美国举行首次外长级对话

美国国务卿安东尼·布林肯表示，这是双方核查并推动落实两国高层协议的重要契机。美国国务卿安东尼·布林肯申明，美国重视与越南的全面战略伙伴关系，支持强大、独立、自强、繁荣的越南继续革新和扩大融入国际社会，并在东盟和本地区以及国际舞台上发挥日益重要的作用。美国国务卿安东尼·布林肯强调，美国致力于落实新的关系框架和两国高级领导人所达成的协议。



越南外交部长裴青山申明，美国是越南的重要战略伙伴；强调提升两国关系是体现两国高级领导人战略远见，是努力加强双边合作的正确决定。其符合两国人民利益，为本地区和平稳定、合作与发展作出贡献。越南外交部长裴青山表示，越南将继续与美国共同努力，落实两国日益有效、实质性和稳定的全面战略伙伴关系，同时在尊重彼此独立主权、领土完整和政治制度的基础上拓展合作空间，以保持未来几十年的发展势头。



越南外交部长裴青山和美国国务卿安东尼·布林肯回顾了两国关系的进展，排查自2023年9月建立全面战略伙伴关系以来实施的合作内容。两国政治外交关系日益得到巩固，经贸投资合作继续成为双边关系的重要推动力；国防安全、教育培训、卫生和科学技术等领域合作积极进展等。



两国部长还讨论了进一步深化两国关系的措施。两国外长同意推动外长级对话机制，以加强两国外交部在落实高层协议方面的密切合作；有效落实现有双边合作机制；同意积极协调2025年举办庆祝两国关系正常化30周年各项纪念活动。



双方还就共同关心的地区和国际问题进行交换意见。越南外交部长裴青山建议美国继续发挥积极作用，为维护亚太、印度洋乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。美国国务卿安东尼·布林肯申明，美国支持东盟在本地区的核心作用，并将继续推动东盟-美国全面战略伙伴关系框架内的合作；美国支持湄公河-美国合作、应对气候变化以及参与联合国维和行动。



双方还讨论了东海问题，一致认为东海和平、安全、稳定、航行和飞越自由以及根据包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法通过和平方式解决争端的重要性；全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力达成更加有约束力和具有实质性的《东海行为准则》（COC）。 （完）