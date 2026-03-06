越南与美国专家演示妇科癌症治疗中经阴道自然腔道经腔内镜手术

3月6日，在题为“妇科中经阴道自然腔道经腔内镜手术（vNOTES）：挑战与未来趋势”的学术研讨会上，越南 K 医院的专家现场演示了两例复杂手术，采用了此前在越南从未实施过的“二合一”的技术。



此次研讨会吸引了众多国内外顶尖专家参加，证实了 K 医院在将全球最先进的微创技术应用于妇科领域方面处于领先地位，特别是将 ICG（吲哚菁绿）荧光显影前哨淋巴结活检与 vNOTES 手术相结合。该技术于2026年1月在越南首次获得成功。



其中，第一病例是对有剖宫产史的患者进行 vNOTES 全子宫切除术。第二病例是对早期子宫内膜癌患者进行 vNOTES 全子宫及双侧附件切除术，并结合 ICG 腹膜后前哨淋巴结活检。



该技术利用 ICG 荧光指示剂准确识别前哨淋巴结（肿瘤淋巴引流的第一站），并完全通过阴道进行根治性手术，腹部无任何切口。因此，患者可避免下肢淋巴水肿等并发症，减轻疼痛，恢复快且不留疤痕。



研讨会场景。图自越通社

在题为“vNOTES 结合机器人：未来展望”的报告中，阮国长征副教授、博士、医生（得克萨斯州立大学医学院）强调，将 vNOTES 的无疤痕优势与手术机器人的精准灵活性相结合，将成为妇科癌症治疗的下一次革命，最大限度地提高患者的生活质量。



K 医院副院长范文平副教授、博士在研讨会上表示：“我们非常自豪能成为越南首个成功实施经 vNOTES 路径进行 ICG 前哨淋巴结活检的单位。这一突破性进展使越南成为本地区的先锋国家。”



妇科外科主任、主刀医生黎智征博士、医生表示，“患者安全第一”的原则一直被置于首位。目前已成功实施的近300例手术为进一步应用更高难度的技术奠定了坚实基础，为患者带来利益。



此次研讨会也是国内外专家共同探讨 vNOTES 技术推广过程中的挑战、困难及解决方案的良好机会。美国顶尖专家的参与不仅带来了宝贵经验，也开启了长期合作与高素质人力资源培训的机会，旨在使 vNOTES 技术成为越南治疗妇科疾病的标准术式。（完）