越南与科特迪瓦建交50周年纪念活动彰显民族特色

越南驻摩洛哥兼驻科特迪瓦大使黎金龟在致辞中强调，此次活动不仅是一个外交纪念日，更是两国关系史上的重要盛事，体现了双方相互尊重、友好情谊与高效合作。他回顾了两国50年关系的发展历程，特别是在政治对话、国际论坛上的相互支持，如联合国、法语国家组织和不结盟运动等方面取得的成果；经济合作不断增强，双边经济投资基础日益稳固。



同时，两国在人文与文化领域也建立了深厚联系，数千名科特迪瓦青年学习越南传统武术，而旅居科特迪瓦越南人社群也积极融入当地社会，从事美食、手工艺、服务等多个领域，生活和谐融洽。



与会代表合影。图自越通社

科特迪瓦外交、非洲一体化与海外侨胞部秘书长埃瓦里斯特·科菲·亚皮（Évariste Koffi Yapi）表示，50年来，两国始终坚持不懈地构建牢固关系，合作范围从最初的政治扩展至经济，并通过丰富的人文交流不断深化。



纪念活动为观众献上了一场充满民族特色的文化盛宴，展现了两国的传统服饰、旋律与爱国情怀。来自越南与科特迪瓦的艺术家通过丰富多彩的节目，带领观众穿越越南高原与埃布里耶泻湖的风光。观众陶醉于苗族笛、独弦琴的细腻音色和越南乡村舞蹈，同时欣赏到西非传统与现代舞蹈的激情节奏。



活动期间，越通社举办的越南与科特迪瓦建交50周年图片展也吸引众多来宾关注，全面展示了两国半个世纪的外交历程。（完）