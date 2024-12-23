越南与瑞典合作关系 更加深入可持续发展

12月23日，越南社会科学翰林院在河内举办“越南与瑞典建交55周年”国际研讨会。此次研讨会吸引了大批国内外专家、科学家参加。

越南社会科学院副院长邓春青博士在会议开幕式上致辞时强调，1969年1月11日是瑞典成为第一个与越南建交的西方国家的重要里程碑。 55年来，瑞典不仅是向越南提供无偿援助的最大北欧国家，也是为双方共同利益而合作的平等伙伴。

庆祝越南与瑞典建交55周年纪念活动是两国回顾合作历程、寻找提升两国各领域合作关系水平的契机。此次活动不仅是对瑞典为越南发展作出的贡献表示感谢的机会，也是为两国今后建立更深、更可持续的合作基础的机会。

来自越南外交部外交学院副教授阮文历博士表示，越南和瑞典的密切合作不仅有助于有效挖掘现有潜力，而且有助于扩大绿色转型、数字经济、循环经济等各个重要领域的合作关系，为人民群众带来实实在在的利益，促进两地可持续发展。

瑞典驻越南大使馆贸易经济处处长兼顾问奥斯卡·斯塔法斯·埃德斯特罗姆（Oscar Staffas Edstrom）表示，瑞典致力于通过创新和战略投资来陪伴和支持越南的可持续发展之路。瑞典愿分享经验、技术和资源，促进越南在创新、可再生能源、卫生、人力资源培训等领域的发展。

在研讨会上，代表们重点讨论了促进越南与瑞典之间的贸易和投资合作，特别是挖掘欧盟-越南自由贸易协定在可再生能源、信息技术和可持续生产等领域的潜力；强调创新和数字化转型的作用，在人工智能、信息技术和智慧城市发展方面开展合作。

此外，代表们还就促进循环经济、绿色能源和应对气候变化的解决方案进行交流，以及通过培训计划、奖学金和教育工作提高人力资源质量 。（完）