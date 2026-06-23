越南与爱尔兰开展具有全球影响力的联合研究合作项目

越共中央委员、胡志明国家政治学院常务副院长黎海平副教授23日下午在胡志明国家政治学院同爱尔兰驻越南大使狄德拉·尼·法林（Deirdre Ní Fhallúin）举行工作会谈，就双边合作成果进行评估，并探讨新发展阶段的重点合作方向。

会谈上，双方一致高度评价近年来双边关系取得的突出成果，特别是具有战略意义的高层互访，其中包括越共中央总书记、国家主席苏林于2024年10月对爱尔兰进行的国事访问和原胡志明国家政治学院院长阮春胜于2025年9月的访问。

狄德拉·尼·法林透露，两国在农业与粮食、教育以及贸易与投资等三个核心支柱取得显著进展。她强调，双方一系列标志性项目正在得到积极推进，包括都柏林机场管理局成为嘉平国际机场的战略管理与运营合作伙伴；由爱尔兰投资方推动的河内生物高科技园区项目（Silver Lake City）；河内药科大学与爱尔兰国家生物工艺研究及培训所（NIBRT）即将开展的合作项目。

至于与胡志明国家政治学院的合作，狄德拉·尼·法林表示，双方一致同意于今年秋季在学院联合举行大型国际研讨会，以分享两国在体制创新、数字化转型、可持续发展以及生物技术能力建设等方面的经验。

黎海平强调，胡志明国家政治学院希望进一步加强与爱尔兰伙伴在具有全球影响力的联合研究项目方面的合作，同时接收更多奖学金和短期培训项目，以培养越南党和国家中高层干部队伍。

狄德拉·尼·法林高度评价胡志明国家政治学院在加强包容性治理计划（ICAP）的关键合作伙伴作用。黎海平表示，IGAP等倡议对于越南持续提升两级地方政府治理效果具有重要意义。

会谈上，双方探讨了两国双边合作关系的发展愿景以及胡志明国家政治学院与爱尔兰伙伴的关系，并一致同意指导双方有关机构立即开展所达成的合作计划。（完）