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越南与澳大利亚发表将两国关系升级为全面战略伙伴关系的联合声明
关于将越澳关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明中强调，随着两国全面战略伙伴关系的建立，两国政府承诺继续促进所有领域上的关系，并在尊重国际法、主权、独立、领土完整、尊重彼此政治制度的基础上推动刚升级的关系。
双方重申致力于全面落实两国签署的协定，包括《东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易协定》（AANZFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等。
双方将继续在由东盟主导的机制以及亚欧会议（ASEM）、世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）、经济合作与发展组织（OECD）、印太繁荣经济框架（IPEF）教等其他国际机制中开展合作，致力于营造稳定、可预测、包容、透明的贸易投资环境。
双方继续在适应气候变化和提高环境承载力、促进气候适应型农业、生物多样性保护、致力于可持续发展的海洋科学、减少塑料污染、保障粮食安全和水资源安全等领域开展合作。
双方一致认为，东南亚国家联盟（ASEAN）对地区稳定与繁荣发挥着核心作用，支持东盟在开放、透明、包容、基于规则、以国际法为基础的地区架构中的中心和团结作用。双方将深化在东盟主导机制中的合作，共同努力推动澳大利亚-东盟全面战略伙伴关系走上有意义、实质性、互利的道路。
双方对东海局势表示关切，再次强调致力于和平、安全、稳定、航行和飞越自由、不受阻碍的合法贸易、尊重国际法、外交和法律程序以及通过符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平方式解决包括东海争端在内的各种争端，不使用或以武力相威胁。
双方重申，1982年《联合国海洋法公约》为所有海洋活动制定了全面的法律框架。双方继续呼吁全面落实2002年《东海各方行为宣言》（DOC），任何一部《东海行为准则》都必须是实质性、有效的，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，并且不损害其他国家根据国际法享有的权利。（完）
双方重申致力于全面落实两国签署的协定，包括《东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易协定》（AANZFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等。
双方将继续在由东盟主导的机制以及亚欧会议（ASEM）、世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）、经济合作与发展组织（OECD）、印太繁荣经济框架（IPEF）教等其他国际机制中开展合作，致力于营造稳定、可预测、包容、透明的贸易投资环境。
双方继续在适应气候变化和提高环境承载力、促进气候适应型农业、生物多样性保护、致力于可持续发展的海洋科学、减少塑料污染、保障粮食安全和水资源安全等领域开展合作。
双方一致认为，东南亚国家联盟（ASEAN）对地区稳定与繁荣发挥着核心作用，支持东盟在开放、透明、包容、基于规则、以国际法为基础的地区架构中的中心和团结作用。双方将深化在东盟主导机制中的合作，共同努力推动澳大利亚-东盟全面战略伙伴关系走上有意义、实质性、互利的道路。
双方对东海局势表示关切，再次强调致力于和平、安全、稳定、航行和飞越自由、不受阻碍的合法贸易、尊重国际法、外交和法律程序以及通过符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平方式解决包括东海争端在内的各种争端，不使用或以武力相威胁。
双方重申，1982年《联合国海洋法公约》为所有海洋活动制定了全面的法律框架。双方继续呼吁全面落实2002年《东海各方行为宣言》（DOC），任何一部《东海行为准则》都必须是实质性、有效的，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，并且不损害其他国家根据国际法享有的权利。（完）