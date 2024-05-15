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越南与澳大利亚加强旅游交流与合作
黎张贤和在活动上接受越通社记者采访时表示，2024年旅游推广系列活动的一大特色是通过文艺表演和历史介绍来吸引澳大利亚游客来越南特别是胡志明市旅游，帮助他们最便捷地获取该市的旅游产品。他强调，澳大利亚是胡志明市乃至越南旅游业非常重要的市场之一。
为期两天的活动吸引参观者2500人次来参观了解越南旅游产品和服务，并体验越南传统文化和艺术。
帕拉马塔商会主席安东尼·马扎（Anthony Mazza）在接受越通社记者采访时表示，越南对澳大利亚人来说是一个有吸引力的旅游目的地，其中越南的美食、文化和热情好客令人印象深刻。马扎表示，虽然他从未访问过越南，但他将把越南列入他即将前往的目的地清单，以亲自体验这次旅游促进活动介绍的有趣事物。
帕拉马塔居民梅森（Maysson）说，希望有一天能够去越南看看。她对越南捏塑艺术、越南音乐和艺术表演非常感兴趣。梅森评价，越南的国家和人民都非常好，此次活动是她了解胡志明市、了解越南的好机会。
澳大利亚人胡安表示，他感受到了越南风土人情的美丽，并希望澳大利亚人将越南视为首选的旅游目的地。他说，他曾两次来越南，一次是1999年，一次是2023年，让他惊讶和钦佩的是，越南这段时间发生了惊人的变化和发展。
继悉尼市之后，越南旅游促进活动将于5月17日在墨尔本市举行。（完）