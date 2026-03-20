越南与澳大利亚加强旅游互联互通

3月19日晚，越南国家航空公司（简称越航）在澳大利亚悉尼举行“2026年启航”活动，吸引了当地众多旅游代理商和分销伙伴参加，旨在更新越航最新政策、发展方向及2026年重要行动计划。



越航再次强调了扩大与澳大利亚伙伴合作，提升服务质量，为乘客提供安全、舒适且富有越南特色航程的承诺，为促进越澳两国旅游和经济交流，使越南成为“袋鼠国”游客的充满吸引力目的地。



越航驻澳大利亚首席代表阮友松表示，这是2026年越航在澳洲市场系列合作活动的开端。越航希望通过该活动介绍其新销售政策、产品和票价，制定更有效的合作战略，增加两国游客数量。



他表示，澳大利亚是越航极具潜力的国际市场之一，在越南与世界各地的经贸和文化交流中发挥着至关重要的作用。



越南航空股份公司澳大利亚分公司商业及市场营销主管吴光英介绍越航至2030年愿景和战略。其中，越航正在扩大航线网络，提升服务质量，努力获得 Skytrax 五星级航空公司认证，加大对数字化转型的投资力度，提升乘客体验，将安全与可持续发展视为首要任务，减少碳排放并应用绿色技术，努力成为东南亚排名前三的全服务航空公司之一。



参加活动的诸多旅游代理商代表认为，澳大利亚人赴越旅游的需求在国际旅游复苏后强劲增长。凭借服务质量稳定、便捷的航班时刻表以及富有越南文化的体验，越航赢得了澳大利亚乘客的信赖。



Encounter Travel 公司旅游咨询专家卡特琳娜·阿塔尔德（Caterina Attard） 指出，越南已成为澳大利亚人的“旅游热点”，其原因包括著名的美食、优美的自然景观、合理的物价和交通便利以及便捷的航线等。另外，越南人的热情好客也让许多游客想要重返这个“S字形国家”的原因。（完）