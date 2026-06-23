越南与澳大利亚促进合作 迈向成功举办2027年APEC会议

在从6月22日至23日对澳大利亚进行工作访问期间，越南外交部副部长阮明姮分别同澳大利亚外交贸易部部长马特·西斯尔思韦特（Matt Thistlethwaite）和副部长乔治·米纳（George Mina）、亚太经合组织（APEC）高官杰里米·格林（Jeremy Green）、第一助理部长保罗·格里菲斯（Paul Griffiths）以及APEC研究中心执行主席克雷格·埃默森（Craig Emerson）举行了会谈。



在各场会谈中，阮明姮高度评价越澳全面战略伙伴关系近年来强劲且务实发展，并重申，澳大利亚是越南在本地区的重要伙伴和可靠朋友。



阮明姮建议双方继续深化和提升全面战略伙伴关系的效果，进一步增强政治互信，推动在经济、贸易、投资、发展型合作、教育培训、科技、创新、文化、旅游及民间交流等领域的务实合作，其中将科技与创新确定为今后优先方向。



阮明姮指出，两国在地区和国际问题上拥有诸多共同立场与利益，并建议双方分享立场，在东盟、联合国、湄公河次区域合作、亚太经合组织（APEC）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）以及经济合作与发展组织（OECD）等地区及世界多边机制中密切配合。她强调，越南高度重视澳大利亚的作用和地位，并支持澳方加强同东盟及湄公河次区域国家的对接与合作。



越南外交部副部长阮明姮同澳大利亚外交贸易部副部长乔治·米纳。图自越通社

至于2027年APEC会议的筹备工作，阮明姮强调，越南高度重视主办2027年APEC会议，将其视为至2030年最重要多边外交活动之一。越方建议澳大利亚继续支持，与越南及其他成员密切配合，推动APEC合作更加走深走实，特别是确保2027年APEC年及在富国岛举行的APEC会议周取得圆满成功，从而提升APEC对亚太地区繁荣发展作出的贡献。



澳大利亚代表强调，越南是亲近、可靠的伙伴，在国际舞台上的地位与作用不断提升，并希望在双边及多边框架下进一步加强与越南的紧密合作。



澳方相信凭借当前的地位、声誉以及高效的对外政策，越南将成功办好2027年APEC会议。



澳方将在2027年APEC年相关活动筹备与主办过程中与越南保持密切协作，特别是在促进符合新形势各成员发展需求的优先事项和新倡议方面加强合作。（完）