越南与海湾国家促进旅游领域的投资合作关系

12月15日，越南外交部同越南文化体育旅游部联合举行了 “越南与海湾国家（海合会）的旅游合作：潜力与前景”的会议。

会议以线上线下相结合的形式举行，旨在寻求措施提高越南与海合会国家旅游领域的合作与投资效率；促进双方旅游企业、航空公司、酒店和度假村以及越南各地的联系与合作。

会议吸引了海合会国家驻河内和越南驻区内各国大使、临时代办、各国旅游和投资主管机构等250余名代表与会，越南和海合会旅行社、航空公司、酒店、度假村等100多家企业代表出席该活动。

越南外交部副部长范光效强调，此次会议是一项重要的旅游促进活动，是越共中央书记处第15号指示精神和政府总理范明政关于推进经济外交工作的具体化。范光效希望会议将找出越南与海合会国家旅游合作突破口的新方向，为增进两国友好合作关系和相互理解作出积极的贡献。

越南文化、体育和旅游部副部长段文越表示，面对新冠肺炎疫情的挑战，越南旅游业积极、灵活地实施了许多应对疫情的举措。越南政府于2022年3月15日起重新开放国际旅游是恰逢其时的重要决定。越南被世界旅游组织公认为第一个完全取消与新冠肺炎疫情相关的旅行障碍的东南亚国家。段文越强调了越南与海合会国家的旅游潜力,找出措施以便提高双方的旅游合作效率。

与会代表共同强调了越南与海合会国家促进旅游合作的潜力。然而，近年来该地区赴越南的游客数量仍然有限，年均游客到访量仅达约6000人次。与会代表提出了许多具体举措，意在提高越南与海合会国家旅游的合作效率，其中包括扩大旅游宣传活动，增加直达航班，简化签证程序等。

与会代表人为，加强双方旅游合作还有助于促进贸易和投资合作。在会议上，与会代表深入探讨扩大基础设施建设和旅游服务投资合作等领域合作的可能性。

越南旅游总局局长阮重庆表示，越南文化体育与旅游部将同外交部配合，联合举行相关旅游推广活动。（完）