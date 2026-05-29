越南与泰国分享开发新金融产品经验

据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，5月28日，越南国家证券委员会主席武氏真芳在曼谷与泰国证券交易委员会（SEC）主席威西·维西索拉-阿特（Wisit Wisitsora-at）举行了工作会谈。

威西·维西索拉-阿特祝贺越南证券市场根据富时罗素评级机构（FTSE Russell）的公告从边缘市场升级为新兴市场，同时认为越南正成为东南亚地区吸引投资资金的理想目的地，具有巨大的发展潜力和积极的增长前景。

武氏真芳表示，两国在证券和资本市场领域的合作取得了许多积极成果。长期以来，许多来自泰国的大型投资者在越南证券市场注资，泰国企业也正关注胡志明市证券交易所的上市流程。

武氏真芳对泰国企业积极参与在越南的投资活动表示高兴，同时希望泰国投资者继续扩大在越南证券市场的活动。

在市场管理合作方面，武氏真芳表示，越南国家证券委员会与泰国证券交易委员会多年来一直保持良好、长久的合作关系。越南国家证券委员会正研究部署更多新金融产品，以实现资本市场多样化。

武氏真芳还就加强合作管理、开发新产品和新市场以促进各自国家以及东盟地区资本市场透明、安全和可持续发展分享了观点。

威西·维西索拉-阿特强调，越南国家证券委员会与泰国证券交易委员会之间的合作不仅有助于促进各自国家资本市场的发展，也为整个东南亚地区的共同发展做出了贡献。他还表示希望双方继续维持紧密合作关系，同时加强对企业界的支持，促进两国资本市场的对接。

双方就黄金衍生品、加密资产交易市场的发展和管理运营机制以及风险管理和新金融产品开发等工作进行了经验交流。（完）