越南与波兰在农产品和食品领域的合作前景广阔

越南与波兰优势互补，在农产品和食品贸易领域仍有很大的合作空间。这是与会代表在由波兰国家总商会促进中心（KIGCP）与越南工商联合会胡志明市分会于12月7日晚联合举行的越南—波兰贸易交流会上所强调的内容。

越南工商联合会胡志明市分会副会长阮友南表示，70年来，越南与波兰传统友好关系在贸易投资等领域不断得到巩固和发展。特别的是，欧盟—越南自贸协定生效后对越南—波兰双边合作关系带来了积极的影响。

波兰目前是越南在东欧的第一大贸易伙伴，而越南是波兰在欧盟以外的第七大贸易伙伴。 2021年，越南与波兰的双边贸易额达近26亿美元，与2020年同期相比增长了22%。其中，越南对波兰出口额超过21亿美元，同比增长17%，越南从波兰进口额超过5亿美元，同比增长49%。2022年前7个月，越波双边贸易额达16亿美元以上。其中，越南对波兰出口额超过14亿美元，从该市场进口额近2亿美元。

阮友南表示，越南和波兰都是农业领域具有优势的两个国家，但双方的产品没有形成竞争关系，而是有效地相互支持。

波兰驻河内大使馆第三书记亚历山大·诺瓦克沃斯基（Alexander Nowakowski）强调，食品生产领域在越南与波兰的合作关系中占有重要的地位。 2022年，波兰企业代表团赴越南考察市场和寻求合作机会。

亚历山大·诺瓦克沃斯基（Alexander Nowakowski）认为，波兰企业之所以选择越南作为展示其高质量产品的目的地，是因为越南位于东南亚充满活力的市场，拥有良好的贸易发展基础设施。此外，越南政治经济形势稳定，并正日益深入地融入全球经济，成为一系列自由贸易协定的签署国。越南与波兰的双边贸易活动得到EVFTA承诺的大力支持，这将有助于产品提高市场竞争力。

波兰驻越南商务代表处处长皮奥特哈拉西莫维奇（Piotr Harasimowicz）表示，为了促进波兰产品进入越南，波兰食品企业正在大力推广“欧洲风味--传统和质量”的运动。这是获欧盟支持的计划，旨在向世界推广欧洲的农产品、食品和饮料。

同时，波兰企业代表团还积极参与越南食品和饮料行业博览会，寻找进口和分销合作伙伴，希望波兰优质的产品将有更多的越南消费者知道和选择。（完）