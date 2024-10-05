越南与法国推进呠（Nhổn）——河内火车站段城铁项目并对河内-海防线改造升级

越通社驻巴黎记者报道，在苏林总书记、国家主席赴法出席第十九届法语国家首脑会议并于10月3日至7日对法兰西共和国进行正式访问间隙，越南交通运输部部长阮文胜与法国开发署（AFD）全球首席执行官菲利普·奥尔良格（Philippe Orliange）签署了交通领域合作谅解备忘录。

根据协议内容，双方拟在铁路、海运、内河运输等领域开展合作；助力能源转型、减少排放、增强抵御能力和适应气候变化的规划工作；根据政府总理的决定，实施交通运输领域绿色低碳转型和减少二氧化碳和甲烷排放的行动计划。

合作形式通过分享经验和增强联合研究、知识转让和培训能力的渠道进行；支持交通运输部参加优先合作领域的国际会议和论坛；咨询；研究赞助和转让零排放技术。

在必要情况下，法国开发署将动员其他金融合作伙伴，并与越南交通运输部协调支持上述领域的合作。

阮文胜部长在仪式上致辞时强调，这也是越南非常关注的领域，旨在履行在《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方大会和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上的承诺。

阮文胜感谢AFD为越南铁路基础设施发展项目提供贷款，并希望在该机构的积极支持和协调下，呠——河内火车站段城铁项目能尽快按计划于2024年底正式投入运营。

菲利普·奥尔良格对AFD与越南交通运输部签署合作协议给予高度评价，认为此举为加强法国与越南充满活力的关系的新举措。他承诺将推动协议尽快落实。

AFD重申，愿在高铁建设和发展领域同越南分享经验并提供贷款。（完）