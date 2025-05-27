越南与法国合作开展疫苗生产技术转让计划

此次签约标志着双方在全球化时代关键领域尤其是医疗卫生领域的合作迈出了重要一步。



VNVC总经理兼董事长吴志勇表示，目前，越南党和国家大力营造有利于民营经济发展的环境，特别是在国际科技合作领域。在此背景下，与法国赛诺菲开展疫苗技术转让合作是具有重要意义的举措，帮助VNVC乃至越南疫苗生产行业迅速提升其疫苗生产能力，向高质量、国际标准迈进，早日实现“越南制造”的高端疫苗。



技术转让也将助力越南快速掌握全球先进技术，优化研发流程，及时满足国内疫苗接种需求，切实保障国家卫生安全。



疫苗在越南生产不仅保障供应充足、价格降低，还将为儿童和成人创造更多接种机会，切实提高全民健康水平。图自越通社

吴志勇透露，目前，赛诺菲向市场南提供数千万剂高质量疫苗，满足在越南的疫苗接种需求，如：六联疫苗Hexaxim、四联疫苗Tetraxim、三联疫苗Adacel（预防白喉、百日咳、破伤风）、日本脑炎疫苗Imojev等。预计，当这些疫苗在越南本土生产时，不仅保障供应充足、价格降低，还将为儿童和成人创造更多接种机会，切实提高全民健康水平。



为了实现国家疫苗自主战略目标，VNVC正加快推进越南疫苗与生物制品工厂的建设。该工厂选址隆安省，占地面积达2.6万平方米，首期投资额为2万亿越盾。工厂将按照世界卫生组织（WHO）、欧盟（EU）及美国食品药品监督管理局（FDA）等国际最先进的药品良好生产规范（GMP）标准设计建设，致力于打造区域领先、国际一流的疫苗生产基地。（完）

