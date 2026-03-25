越南与法国合作伙伴交换北爱抽水蓄能电站两项贷款协议

3月24日，在2026年欧盟—越南商务投资论坛框架内，越南电力集团（EVN）与法国合作伙伴之间的北爱抽水蓄能电站两项贷款协议交换仪式在河内举行。

以“全球门户战略：面向可持续未来的投资合作”为主题的2026年欧盟—越南商务投资论坛3月24日上午举行，吸引来自政府机构、金融组织及越欧领先企业的约500名代表参加。此次论坛由欧盟驻越南代表团与越南财政部外国投资局以及越南欧洲商会（EuroCham）联合举办。

在论坛框架内，多份能源、绿色金融、交通、职业教育、数字化转型和医疗等领域的合作、投资和资助协议已正式公布。欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包，重点用于能源转型、可持续交通发展及基础设施能力提升领域。其中，越南电力集团与法国合作伙伴交换了北爱抽水蓄能电站两项贷款协议，每项协议价值7600万欧元。这两项贷款是国际金融机构联合体为该项目提供的六笔贷款中的一部分。

位于庆和省的北爱抽水蓄能电站包括4台机组，总装机容量为1200兆瓦，是越南首个抽水蓄能电站项目，在电力负荷调节中发挥重要作用。该电站在低谷时段储存电能(抽水蓄能)，高峰时段释放电能(发电)，有助于使负荷曲线趋于平缓并提高国家电力系统的灵活性。

根据计划，1号机组预计于2029年12月完工，4号机组预计于2030年12月完工，整个项目将于2031年5月全部建成。该工程将有助于保障国家能源安全，加快经济向绿色、可持续方向转型等。（完）