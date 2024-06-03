越南与法国加强地方合作

越南驻法国大使丁全胜从5月30日至6月1日率领越南驻法国大使馆代表团对法国新阿基坦大区首府波尔多市进行工作访问。

越南通讯社驻法国记者报道，访问波尔多市期间，越南驻法国大使丁全胜一行分别会见了法国驻新阿基坦大区高级专员艾蒂安·居约（Etienne Guyot）先生和新阿基坦大区主席阿兰·鲁塞（Alain Rousset）先生，并出席了新阿基坦大区和越南老街省结为友好合作关系20周年纪念活动。

在各场会见上，法国新阿基坦大区领导人对两国政府和人民之间的深厚友谊以及越南的发展成就表示印象深刻；赞赏越南老街省与法国新阿基坦大区的合作模式取得诸多务实成果。

丁全胜大使一行与新阿基坦大区工商会 （CCI）领导代表举行了工作会谈，听取了 CCI 主席让-弗朗索瓦·克莱德尔 （Jean-François Clédel）介绍新阿基坦大区的投资和商业发展机会。除了农业和葡萄酒生产方面的优势外，新阿基坦大区还专注于航空航天、化学和制药工业、游轮制造和陶瓷工业等。

丁全胜大使一行还在波尔多市郊区新工厂开业之际与 Hydrogene de France SA （HDF Energy）领导举行工作会议。 HDF Energy自2022年3月起在越南设立代表处，并与越南石油技术服务股份总公司（PTSC）签署合作协议。 HDF Energy领导人表示愿意通过合作支持越南加快能源公平转型进程。

丁全胜大使一行探访了波尔多-蒙田大学，并与波尔多-蒙田大学外语和法语研究中心（CLEFF）领导进行交流。 CLEFF 在教授世界各地 20 多种语言，其中包括越南语，级别从初级到高级。

丁全胜大使一行还会见了由老街省委副书记黄江先生率领的赴法国新阿基坦大区出席2025-2027年双边合作规划会议并参与老街省与新阿基坦大区结为友好合作关系20周年纪念活动的老街省代表团。丁全胜大使表示支持，并愿意协助老街省落实与新阿基坦大区的合作计划。

此外，此次访问新阿基坦大区首府波尔多市期间，丁全胜大使及代表团会见了波尔多市越南侨胞和学生代表。丁全胜大使鼓励海外越南人弘扬团结互助、努力工作、认真学习、融入当地社会。（完）