越南与法国分享城市发展经验

第十二次越法地方间合作会议期间，题为“可持续城市”的专题研讨会于4月14日下午在河内举行。

与会代表在研讨会所分享的经验有助于帮助地方和单位找到在越南 - 法国城市发展中的有效合作方法，其中包括绿地规划和可持续交通发展。

河内市交通运输局副局长杜越海表示，河内力争实现到2030年和远期展望至2045年完成交通基础设施系统并减少出行时间；提高公共交通客运量；提高公共客运的舒适性和安全性；降低货运费；应用新技术等的目标。

为了实现上述目标，河内市出台系列有效措施，旨在有助于降低道路交通事故死亡率、城市普通公路超限超载率和交通事故多发点段；改善城市环境的舒适度，降低河内大气中的空气污染水平等。

河内市人民委员会副主席杨德俊表示，多年来，城市规划与发展一直是越南与法国合作的优先内容之一。各项合作项目以不同层次和形式实施，以解决城镇化带来的挑战，制定确保现代与传统融合共存的总体和可持续解决方案。

在此过程中，河内重点推动与拥有城市发展历史悠久的国家的国际合作；其中，法兰西岛大区和法国许多地方拥有世界领先的公共交通系统和在该领域丰富经验。

法兰西岛大区(巴黎大区)议会副主席斯蒂芬（Stéphane Beaude）认为，发展绿色公共交通，确保人们基本获得绿色空间、能源，优化自然资源是可持续城市需要的基本要素。特别是，对于城市居民主要居住在受全球变暖和气候变化影响的平原地区的越南来说，城市发展必须更加关注这些因素。

斯蒂芬表示，对河内而言，河内与法兰西岛地区的相似之处是对减少废物和塑料的高度关注。这也是改善人们生活质量的项目中最关心的问题。法兰西岛大区计划与河内合作研究这一问题。（完）