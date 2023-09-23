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越南与沙特阿拉伯王国不断巩固和发展双边关系
何金玉副部长高度评价越南与沙特阿拉伯关系的积极发展并表示，在新冠肺炎疫情（COVID-19）得到控制后，双方代表团交流活动立即开展，其中的亮点是沙特阿拉伯王国外交部长费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特亲王殿下（Faisal Bin Farhan Al-Saud）于2022年3月首次访问越南，以及两国外交部于2023年2月在沙特阿拉伯举行的首次政治磋商。
越南与沙特阿拉伯王国的经济合作也是双边关系中的一大亮点。 2022年越南与沙特双边贸易额达27亿美元，比2021年增长32.4%。仅2023年前7个月，两国贸易额达16亿美元，与2022年同期相比增长7.4%；越南-沙特阿拉伯商业论坛的举办吸引了两国750多家企业和地方的关注，创下了非常令人鼓舞的记录。
越南外交部副部长何金玉表示，越南与沙特阿拉伯将于2024年庆祝建交25周年。其是两国友谊与合作的重要里程碑。
沙特阿拉伯王国驻越南大使穆罕默德·伊斯梅尔·达尔维（Mohammed Ismaeil A. Dahlwy）在庆祝典礼上表示，在沙特阿拉伯和越南的发展进程中，有24年来两国密切合作的痕迹。通过在许多不同领域加强
合作以及在国际论坛上的有效协调，这种关系正在变得更加牢固。（完）