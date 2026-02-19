越南与比利时及欧盟经贸合作前景广阔，绿色转型成为新动力

近年来，越南与欧盟关系不断巩固深化。特别是在经济贸易合作正朝着绿色、可持续和创新的方向强劲转型的背景下，越南与比利时及欧盟之间的经贸前景被认为仍有很大的发展空间。越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉君就双边和多边贸易合作的机遇、挑战及未来方向接受了越通社驻布鲁塞尔记者的采访。

陈玉君表示， 比利时巧克力和土豆类加工零食等一些优势产品已受到越南消费者欢迎。除传统产品外，比利时在高科技农业以及绿色、环保产品领域也拥有明显优势。这些产品属于具有长期潜力的品类，符合可持续消费趋势以及越南未来几年的发展方向。

然而，比利时商品进入越南市场的最大挑战仍然在于价格。由于需要考虑诸多成本，尤其是从欧洲到越南的运输成本，产品价格通常高于越南的平均收入水平。此外，越南是一个开放且竞争激烈的市场，消费者可以易于购买到来自许多不同国家的商品。

陈玉君认为，在此背景下，为了让比利时产品更贴近越南企业和消费者，比利时企业需要加强在越南市场的存在，主动参加四季博览会或越南国际采购博览会（Vietnam Sourcing International）等大型展会。在越南寻找供应商伙伴，逐步优化生产成本，同时提高在当地市场的客户服务水平，将是提高比利时商品竞争力的重要举措。

相反，越南商品在进入比利时市场时拥有诸多优势。凭借明确的出口导向，越南产品总体上能够较好地满足当地消费者的需求。事实表明，越南新鲜农产品、时令水果、工业产品等商品都受到比利时合作伙伴的关注和积极接纳。这是一个显著的优势，尤其是在越南出口到比利时和欧盟的大部分商品目前根据《越南与欧盟自由贸易协定》享受零进口关税的背景下，从而为越南商品在欧洲市场上创造了日益明显的竞争优势。

陈玉君认为， 越南与比利时及欧盟的经济结构具有互补性，为扩大合作创造了有利基础。然而，未来几年，当许多国家也可能与欧盟签署自由贸易协定时，越南需要主动先行一步，通过大力参加国际展会、加强贸易促进活动、在重点市场举办商品展会等方式，为越南商品留下清晰印记。

另外，越南企业还要注重时代趋势，其中包括绿色、清洁、高效、环保的生产，同时关注产品回收和全生命周期管理。在此过程中，加强与欧盟的科技合作被认为是合适的方向，因为欧盟在相关领域始终处于领先地位。应用欧盟的先进技术不仅有助于提高质量，也有助于增加越南商品进入欧洲市场时的附加值。（完）