越南与欧盟携手促进绿色经济发展

越南与欧盟是绿色转型和可持续发展进程中的重要合作伙伴。这是代表们于10月21日上午在胡志明市召开的2024年绿色经济论坛全体会议和展览会上所强调的内容。该活动由越南欧洲商会（EuroCham）同越南工贸部贸易促进局联合举行，越南政府副总理兼外交部长裴青山出席会议。 裴青山在会上发言时指出，绿色经济发展依然是必然趋势，是各国的客观战略选择。创造绿色未来需要绿色思维、绿色愿景与绿色行动相结合，其中绿色技术、绿色能源和绿色生活方式尤为重要。越南主张不以牺牲社会进步、公平正义和环境为代价追求经济增长。

在双边合作方面，越南希望欧盟通过有效实施《越欧自贸协定》（EVFTA）以及尽早批准《越欧投资保护协定》来推动贸易可持续发展和绿色供应链发展，深挖双方合作潜力等。与此同时，促进绿色转型公私合作与多边合作模式。越南也希望继续获得欧盟的金融、技术、人力资源等方面的支持，分享碳信用市场发展经验，成立绿色可再生能源、绿色基础设施、数字化转型、智慧农业、低排放工业等新领域研究中心等。

越南工贸部副部长潘氏胜透露，预计世界形势继续错综复杂，机遇与挑战并存。全球经济继续面临增长疲软和通胀高等挑战，过去两年实施的紧缩性货币政策导致全球经济增长预期放缓。

面对此情况，越南与欧盟企业界的积极合作是推动绿色经济复苏与可持续发展进程的重要动力，从而助力实现欧盟与越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（OCOP 26）会议上所做出的2050年净零排放目标。

2024年绿色经济论坛和展览会为越南和欧盟就能源、可持续金融、碳减排、循环经济、食品、农业、旅游、数字化和新技术、水安全等领域机制和政策进行交换意见和看法提供良好平台，也是双方了解并满足实现绿色可持续发展目标相关机制、政策、法律、规定和标准的良机。

潘氏胜透露，2024年前9月，越南货物进出口额达5780亿美元，同比增长16.3%；其中对欧洲市场出口额达381亿美元，同比增长17%。该数字彰显出越南与欧盟之间务实合作的巨大潜力，证明双方合作质效不断提升。

欧盟委员会副主席玛格丽特·希纳斯(Margaritis Schinas)透露，欧盟目前是越南的首要贸易合作伙伴，双方努力为稳定可持续发展提供保障。然而，当前国际形势错综复杂，冲突加剧，气候变化给人类和经济造成严重后果。越南、欧盟乃至全世界正在应用新技术来解决气候变化带来的挑战。目前是双方推动经贸、绿色转型和碳中和等领域合作发展的良机。（完）