越南与欧盟全面战略伙伴关系的支柱

越南与欧盟正式将双边关系提升为全面战略伙伴关系标志着两国关系取得了重大进展，其中，经济、贸易和投资成为推动双边关系发展的核心支柱。事实上，此次关系提升的基础并非正式的政治承诺，而是双方日益清晰的经济利益和长期发展战略。



在贸易领域，双方再次强化全面且有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），同时加强对话，消除技术壁垒，扩大彼此商品和服务的市场准入。在全球贸易出现更多不稳定性因素、保护主义抬头、地缘经济竞争日趋激烈的背景下，EVFTA不仅是单纯的贸易协定，而是一项战略工具，有助于越南和欧盟共同巩固安全、稳定、可预期的经济空间。



接受越通社驻法国记者采访时，巴黎楠泰尔大学代表阮文富教授表示，当前推动越南与欧盟经济关系发展的一个重要动力是双方减少对美国市场依赖的趋势。贸易和投资伙伴多样化体现了在政策冲击和贸易紧张局势可能突发的背景下，具有风险防范性质的战略选择。



阮文富认为，越南与欧盟双边经济合作已不局限于传统货物贸易，而是正在向能源、原材料、高新技术、半导体、人工智能（AI）、数字化转型以及供应链结构重组等战略领域拓展。欧盟充分展现其作为越南经济现代化进程重要支持伙伴的角色，助力越南逐步达到绿色、可持续、负责任的贸易标准。



从本质上看，越南与欧盟伙伴关系具有互补性。越南需要来自欧洲的长期资本、先进技术、治理经验和高标准；与此同时，欧盟也需要越南作为具有吸引力的投资目的地、充满活力的市场，以及其在亚太地区供应链多样化战略中的重要环节之一。正是这种高度契合形成了双方长期战略利益的基础。



阮文富指出，为充分利用越欧关系升级带来的机遇，越南满足欧盟高标准不仅是伙伴义务，而且是发展进程的内在需求。同时，出口到欧洲的商品和服务必须满足有关安全、质量、原产地、环境、劳动、性别平等和可持续发展等严格要求。



《越南-欧盟自由贸易协定》为越南鞋类出口到欧盟市场提机遇。图自越通社

其中，建设一个透明、稳定并达到国际标准的金融市场被视为吸引欧洲资本流入的关键条件。



与此同时，提高资本市场透明度和治理标准已成为无法回避的要求；推动绿色、可持续金融发展趋势也需要得到推动，保障符合欧盟的战略优先方向。



此外，一个现代化的金融市场需要完善的基础设施、足够深度的流动性、多样化的金融产品以及有效的风险监管机制。确保银行体系安全，加强按照国际标准开展反洗钱和反恐融资工作，不仅是满足欧盟伙伴的要求，更是越南深度、可持续融入全球金融体系的必要条件。



总体来看，将越南与欧盟关系提升为全面战略伙伴关系开启了新合作阶段，其中经济、贸易和投资发挥着支柱和核心动力的作用。（完）