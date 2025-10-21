越南与欧盟促进在数字投资领域的合作机会

10月21日，由D4D Hub、欧盟驻越南代表团、全球越南科学家专家协会（AVSE Global）、越南欧洲商会（EuroCham）在胡志明市联合举行“扩大数字投资：连接欧洲的技术优势与越南的数字未来”国际论坛，旨在通过技术、投资和可持续伙伴关系促进数字化转型。



越南科学技术部副部长裴世维在全体会议上发言时表示，落实越共中央政治局2024年12月22日关于关于推动科技、创新与国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，越南正进入一个新发展阶段，数字化转型不仅是趋势，而且是国家快速、可持续和自主发展的必然要求。越南将数字化转型确定为经济社会发展的核心动力，并以数据、技术和人才为基础，构建数字政府、数字经济和数字社会等三大支柱。

裴世维认为，欧盟一直是越南重要且可靠的合作伙伴，并强调，本次论坛是越南和欧洲管理机构、企业和研究院交流和寻求解决方案的平台，旨在促进关键领域的投资、创新和技术转让，共同为双方创造更加可持续、人文和繁荣的数字化未来。



欧盟驻越南代表团团长朱利安·古尔利尔（Julien Guerrier）大使表示，欧盟承诺巩固双方在贸易投资、数字技术经营、数字化和绿色发展等领域的关系。欧盟希望加强与越南在数字投资、技术转让和专业技术领域的合作，挖掘双方巨大潜力，服务于越南数字化转型和可持续发展事业。



朱利安·古尔利尔认为，本次论坛将促进欧盟企业与越南有关党委、公司和企业在发展交通基础设施的新技术、推进交通基础设施建设的数字化转型、提升半导体和人工智能领域人才素质的互利共赢合作，为越南实现数字技术发展和数字政府建设等目标做出积极贡献。



本次论坛目的在于促进欧盟与越南企业的合作关系，分享经验和技术，对开发半导体、电信连接、数字基础设施、人工智能和商业数字化领域提供资金支持，共同构建尊重数据主权、开源数据、可靠的数字合作生态，共同创造可持续价值。（完）