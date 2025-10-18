越南与欧盟企业共同适应绿色与可持续发展趋势

《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）已将越南与欧盟的经济、贸易合作关系提升至新高度，但发展空间依然巨大，需要管理机构和两国企业界的共同陪伴。这是与会代表在10月17日下午由越南工贸部与欧盟成员国驻越南大使馆、欧盟驻越南商会（EuroCham）联合举办的2025年越南-欧盟经贸合作论坛上所强调的内容。

越南工贸部副部长潘氏胜表示，在EVFTA实施5年后，尽管面临市场波动和全球经济困难重重，越南与欧盟的经济贸易合作仍呈现增长和积极转变势头。

据越南海关总署的数据显示，在EVFTA实施5年后，越南与欧盟的双边贸易额持续增长。从协定生效前一年的489亿美元，增长到协定生效第五年的近780亿美元，年均增长率超过10%。其中，对欧盟市场出口年均增长11.7%，从欧盟市场进口年均增长6.1%。欧盟目前是越南的首要贸易伙伴，是越南第三大出口市场、第五大进口市场。反之，越南是欧盟在东盟中最大的贸易伙伴，位列欧盟市场前十大商品供应地。

潘氏胜肯定，EVFTA不仅促进了贸易往来和市场多元化，还为经济结构转型、制度改革以及投资营商环境改善注入重要动力。该协定也为越南与欧盟在绿色经济、数字经济、能源转型和可持续发展等优先领域开辟了新的合作空间。

越南欧洲商会副主席让·雅克·布夫勒（Jean-Jacques Bouflet）表示，在全球贸易充满变局的背景下，欧盟已将越南确定为关键伙伴，给其带来多元化贸易、强劲投资和更灵活供应链的巨大利益。越南正逐步确立其作为可持续生产和投资中心的角色，拥有年轻活力的劳动力、进步的改革以及对可持续发展和创新的坚定承诺等显著优势。

越南欧盟商会的调查显示，76%的欧盟商界领袖现在将越南视为一个有吸引力的投资目的地，商业信心指数已升至近三年来的最高水平。80%的在越欧洲企业对今后5年强劲的增长前景充满信心。这些因素为越南与欧盟的共同繁荣和长期合作奠定了坚实的基础。

让·雅克·布夫勒表示，越南欧盟商会高度评价越南政府近期为体制改革所作出努力，特别是在简化行政审批流程、放宽规定以及推动更具活力、更透明的营商环境等方面。值得注意的是，2025年7月1日，越南正式启动重大行政区划改革，将全国省级行政单位数量从63个减少至34个。这一举动有望有助于缩短审批时间、提高管理效率并降低企业成本。（完）