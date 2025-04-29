越南与柬埔寨签署2025—2026年双边贸易促进协议

4月28日下午，工贸部长阮鸿延与柬埔寨商业部大臣占尼莫（Cham Nimul）举行会谈，就推动两国经贸合作方向进行深入交流，并代表两国政府正式签署《2025—2026年越南与柬埔寨政府间双边贸易促进协议》。



阮鸿延在会谈中强调，越南与柬埔寨拥有悠久的传统友好关系，部长级合作机制紧密高效，进出口商品结构具有高度互补性。



两国高层领导已就今后将双边贸易额提升至200亿美元的目标达成一致。尽管这一目标充满挑战，但双方具备实现并完成这一目标的坚实基础。



两国持续保持并有效开展贸易促进与企业对接活动，为扩展市场空间并激发经贸合作新动能作出贡献。阮鸿延认为，应推动贸易促进项目向专业化、深度化方向发展，符合企业实际需求，从而充分挖掘各自市场潜力，并促进双边贸易中的均衡和可持续增长。

占尼莫表示，此次访问是促进双边经贸合作、加强新阶段合作方向交流的重要契机。他建议，双方应研究成立越柬双边贸易合作委员会，以进一步提高双方合作效果。同时，柬埔寨将考虑在口岸经济区推进一批项目，促进口岸间货物流通，为双边贸易投资创造更为便利的条件，深化两国企业间联系。

在评估当前存在的问题与障碍的基础上，双方部长就多项促进练过经贸合作关系的具体措施进行了深入交换，并就下一阶段合作方向达成共识。具体包括：加快边境地区物流基础设施和分销网络建设；推动小额边贸向正规贸易转型；继续密切配合，坚决打击边境走私与贸易欺诈行为。 此外，双方还将加强贸易促进与企业对接合作，强化信息共享，提升专业技术合作水平，以增进相互了解，减少今后可能出现的贸易救济措施或不必要的争端。

会谈结束后，受两国政府授权，阮鸿延与占尼莫签署了《2025—2026年越南政府与柬埔寨政府双边贸易促进协议》。这一重要法律文件为两国企业界带来实质性利好，许多重点商品将享受比《东盟货物贸易协定》（ATIGA）更为优惠的关税待遇。（完）