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越南与柬埔寨加强群众工作合作
洪玛尼对越南近年来取得的成就表示祝贺；相信在越南共产党的领导下，越南人民将在革新和建国卫国事业中不断取得许多更大的成就；同时承诺柬埔寨将始终加强与培育两党和两部之间的友好关系。
洪玛尼向裴氏明淮介绍了柬埔寨近期的发展情况，以及两国中央民运部会谈的良好成果，并肯定将与越方保持密切配合，有效落实两部所达成的合作协议。
裴氏明淮高度评价洪玛尼此访的意义，并祝贺柬埔寨近期取得的巨大成就。她相信，在诺罗敦·西哈莫尼国王的英明领导下以及在柬埔寨参议院、国会和以人民党为核心的柬埔寨政府的领导下，柬埔寨人民将在国家建设和发展事业中继续取得更大成就。
裴氏明淮强调了两党两国多年来密切合作与互相帮助的传统；为越柬关系不断得到巩固与发展并在各个领域取得许多重要成果而感到高兴，为维护各自国家的政治稳定和经济发展势头作出贡献，同时也是推动两国关系迈上新台阶的重要基础和巨大动力。
裴氏明淮感谢柬埔寨政府为越南裔人民稳定生活创造便利条件，为在柬投资兴业的越南企业化解困难和障碍。同时建议两党的中央民运部进一步加强合作，协调落实好所达成的共识，为两党两国的共同事业作出积极贡献。
*此前，当天上午，柬埔寨人民党中央民运部代表团与由越共中央委员、中央民运部常务副部长范必胜为首的越共中央民运部代表团举行了工作会谈。
会上，双方互相通报了各自的发展情况；两党民运工作情况；越柬关系以及两党中央民运部之间的合作；以及双方共同关心的内容，尤其是民运工作中各级部门与行业之间的协调；就两部今后的合作方向交换意见等。（完）