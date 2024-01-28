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越南与柬埔寨保持紧密配合 援助老挝成功担任2024年东盟轮值主席国
两位外长就今后核心合作方向交换意见，一致同意继续推进合作，以各灵活形式保持此各级和高级代表团互访和接触，同各部门和地方配合，有效开展越老政府间联合委员会第46次会议取得的结果；继续推进实施两国外交部合作协议（2021-2025年阶段）。
裴青山强调越南支持和援助老挝担任2024年东盟轮值主席国，在促进到2045年东盟共同体愿景的战略计划中保持紧密配合。 沙伦塞·贡马西强调支持越南承办预计将于今年4月召开的东盟快速、可持续发展、以人民为核心的未来论坛。
两位外长一致同意在国际、地区、次区域的场合加强配合和互相给予支持，同东盟成员国加强团结，巩固东盟在包括东海问题在内的地区和国际问题中的核心作用。
*裴青山在会见 柬埔寨外交与国际合作部大臣宋金达时，两位部长强调了睦邻关系和友好团结的重要性；对在政治、安全、国防等领域的合作关系蓬勃发展感到高兴；双方经常保持高层互访和接触。
就两国合作方向交换意见时，两位外长一致同意配合举行好越柬经济、文化和科技合作联合委员会第21次会议；有效开展柬埔寨首相洪玛奈在访问越南期间越南外交学院与老挝外交与国际合作部达成的合作谅解备忘录；继续就剩下的16%边界线勘界立碑工作进行沟通和谈判；审议开通两国之间的新口岸。 宋金达建议双方加强旅游和贸易领域的合作。
在东盟内的合作，两位部长一致同意保持密切配合，援助老挝成功担任2024年东盟轮值主席国；促进内部合作，发回东盟在解决地区和国际问题中的核心作用。宋金达高度评价举办东盟快速、可持续发展、以人民为核心的未来论坛的倡议。
趁此机会，裴青山邀请宋金达在适合的时候访问越南。（完）