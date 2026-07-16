越南与柬埔寨一致同意在新南-棉吉口岸开通国际联运线路

7月14日，越南公路局与柬埔寨王国公共工程与运输部在西宁省联合举行双边会议，就在越南新南—柬埔寨棉吉（Meun Chey）国际口岸执行《陆路运输协定》相关事宜进行讨论。



柬埔寨公共工程与运输部副国务秘书瓦信·索里亚（Vasim Sorya）、本·博兰（Ben Boran），越南公路局副局长潘氏秋贤，西宁省人民委员会常务副主席阮红青以及两国相关省份和厅局领导出席会议。



会议上，西宁省人民委员会常务副主席阮红青强调，新南-棉吉国际口岸于2025年12月正式升级开放，是连接越南东南部地区与柬埔寨中部及东部地区的重要贸易门户。2026年上半年，经该口岸的进出口额约达5400万美元，同比增长86%；出入境人员约达1.7万人次，同比增长335%。这一需求迫切需要尽早实施《陆路运输协定》，以降低物流成本并促进贸易。为实现基础设施配套化，西宁省正集中力量升级改造连接22B号国道及跨区域高速公路轴线的各条省道。

会议现场。图自越通社

柬埔寨副国务秘书本·博兰强调，柬方将与越方紧密配合，完善必要机制以有效落实《陆路运输协定》，为两国企业和民众创造便利条件。



两国职能部门代表签署了双边会议纪要，一致同意对新南-棉吉国际口岸全面适用《陆路运输协定》及相关议定书。在完成内部手续并通过外交渠道相互通知后，双方将在此口岸开展国际联运许可证的发放工作。双方还同意将修改议定书的内容纳入计划于2026年8月在柬埔寨暹粒（Siem Reap）举行的陆路运输年度会议议程。



在基础设施连接方面，越方通报了使用越南政府资金投资建设、升级和扩建新南-棉吉友谊桥的主张。双方一致同意建议越南西宁省与柬埔寨波罗勉省（Prey Veng）加强配合完成必要手续，力争在2026年内开工建设该项目。（完）