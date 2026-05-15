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越南与朝鲜愿推动双边关系发展
会见中，赵甬元对苏林总书记、国家主席特使黎怀忠率团访朝通报越共十四大结果表示欢迎，并对朝鲜劳动党第九次全国代表大会的结果表示祝贺。他强调，此次访问在两国传统友好关系进入新发展阶段的背景下进行，体现了越朝两党、两国高层领导人落实2025年10月平壤协议的精神、推动双边关系发展的决心。
赵甬元同志祝贺越共十四大取得圆满成功；强调苏林同志当选越共中央总书记、国家主席体现了越南党、国家和人民对其的高度信任；表示相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南将胜利实现越共十四大所提出的战略目标。
黎怀忠同志转达了苏林总书记、国家主席致朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩（Kim Jong Un）的信息，其中强调越共十四大完成了重大的历史使命，深度总结了越南革新开放40年来的革命实践，确立了新发展时代越南民族前途命运的重大目标、方向及战略导向；努力建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福、稳步迈向社会主义的越南；坚定奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，以及多边化、多样化的外交路线。
在苏林总书记、国家主席信息中所提出重大导向的基础上，黎怀忠同志强调，越南党、国家和人民始终不渝地培育和推动越朝关系走深走实、提质增效，符合两国人民的共同愿望，为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。
赵甬元同志强调，朝鲜党和国家的一贯立场是，本着两国高层领导人于2025年10月在平壤达成的协议精神，进一步推动两国悠久传统关系在政治、经济、文化等所有领域的传统友好关系。他希望双方努力巩固政治互信，促进各领域合作，推动双边关系可持续发展。
此前，黎怀忠会见了朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央委员会书记兼国际部部长金成男（Kim Song Nam），并同朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、外务相崔善姬（Choe Son Hui）举行了会谈。（完）