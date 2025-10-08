越南与朝鲜传统友谊的重要烙印

应朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩邀请，越共中央总书记苏林将于2025年10月9日至11日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问，并出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动。在此次访问前夕，越通社记者就此次访问意义对越南驻朝鲜大使黎伯荣进行了采访。



对于越共中央总书记苏林此次访问朝鲜并出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动之旅的意义，黎伯荣大使表示，越南与朝鲜建交75周年，两国传统友谊一直受到两党两国以及两国人民的重视，并不断得到巩固与发展。双方在民族解放和社会主义建设事业中互相支持与帮助。



基于这一牢固的关系基础，近年来，双方保持着高层及各级别定期交流和互访，政治互信不断增强，合作成果更加丰硕。继朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩对越南成功进行的正式友好访问之后，苏林总书记此次访问朝鲜，生动体现了两党、两国和两国人民之间始终如一和亲密的友谊之情。此次访问也为越南展现独立自主、国际关系多边化多样化、愿意做国际社会朋友和国际社会的可靠且负责任的伙伴的外交政策提供了契机。



此访正值两党、两国关系发展的关键时期更具有重要意义。此次访问是两国建设发展事业以及越南与朝鲜传统友谊良好发展过程的重要里程碑。



借此机会，两党两国骨干领导人将进行深入讨论，确定推动两国关系有效、务实发展的符合两国人民的利益和愿望以及两国有关规定的重大方向和举措，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



黎伯荣透露，胡志明主席于1950年1月14日发表越南民主共和国政府声明，表达了与其他国家建立关系的愿望后，朝鲜继中国和苏联之后是最早承认越南民主共和国，与越南建立外交关系的三个国家之一。1955年，越南在平壤设立大使馆，朝鲜也在河内设立大使馆。

朝鲜也是第一个承认，同时与越南南方共和国临时革命政府建立大使级外交关系的国家，同意越南从1966年起在平壤设立越南南方民族解放阵线常驻代表处，从1969年起在平壤设立越南南方共和国临时革命政府大使级常驻代表处。战争结束以来，越南人民多次向朝鲜人民捐助数万吨大米。



迄今为止，两国已开展了多次交流活动和代表团互访，其中值得一提的是胡志明主席1957年对朝鲜进行正式友好访问，朝鲜劳动党主席、首相金日成1958年对越南进行正式访问，1961年6月范文同总理对朝鲜进行正式访问，1964年金日成对越南进行非正式访问，1988年越南国务委员会主席武志功对朝鲜进行正式访问，2002年，越南国家主席陈德良对朝鲜进行正式访问，越共中央总书记农德孟于2007年对朝鲜进行访问，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年对越南进行正式友好访问。



在互访框架内，双方一致同意加强高层互访和接触，通过党、国家和人民团体等渠道以务实有效的方式扩大各级别交流和代表团互访，增进相互了解，在具有共同需求的领域分享经验。

文化、体育和民间交流等领域合作不断加强，为增进两国人民对越朝友好优良传统的了解作出了贡献。农业合作是两国合作亮点之一。双方还定期开展务实有效的交流，增进相互了解，并在双方各有优势和需求的其他领域分享经验。

黎伯荣相信越朝关系将继续得到维护、传承和大力发展，为两国建设和发展事业作出切实贡献，将越朝传统友谊推向新的高度，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）