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越南与智利发表联合声明
会谈上，梁强和博里奇强调了梁强此次访问的重要意义，重申进一步深化双边关系和两国亲密友好关系的承诺。双方一起回顾了两国关系各重要里程碑。梁强和博里奇都高度评价当前两国之间良好友好合作关系的程度，一致同意继续加强和深化两国于2007年建立的全面伙伴关系，再次重申为亚太地区和世界和平、稳定、合作于发展做出努力的承诺。
声明指出，两位领导一致同意通过各双边互访和在国际会议、多边框架的高层接触推进各项高层活动，为越智关系发展指明方向。双方同时强调加强立法机构、地方政府、学术组织之间的合作和民间交流对进一步深化越智全面伙伴关系的重要作用。
两位领导高度评价越智经贸关系的发展，对推动贸易和投资合作对两国繁荣和发展的重要性达成一致。
两国领导承诺扩大在国防、安全、农业、可持续发展、可再生能源、科学、教育、文化和旅游等共同关心领域的双边合作。双方对进一步为两国农产品开放市场，实现双边贸易关系多样化的必要性，为加强两国粮食安全做出贡献。
两国重申了推动多边主义、加强在联合国、世贸组织、亚太经合组织、东亚-拉美合作论坛、南南合作等多间机制的合作的承诺。智利表示支持越南成功承办2027年APEC年并提供积极援助。
智利表示希望加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），旨在加强和密切与该协定各成员国的关系。
两位领导强调1982年《联合国海洋法公约》是调整海上各项活动的法律框架，拥有战略重要性，同时是国家级别一切行动和合作的法律基础。双方强调了基于包括联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》等国际法的基础上，以和平方式解决各海上争端。
两国还表示希望有效开展2021-2026年东盟-智利发展伙伴关系框架内的切实合作领域，特别强调可持续发展、贸易和投资、采矿、数字经济等领域。（完）