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越南与智利促进多个领域的贸易往来
阮鸿延呼吁研究扩大材料产业、配套产业、制造业、化学品和可再生能源等基础产业合作的可能性。此外，合作开发绿色科技、新能源、高技术含量数字经济、电子商务等符合国际趋势的突破性领域。
在贸易促进活动方面，阮鸿延建议加强企业代表团互访，分享市场信息，鼓励两国企业参加交易会和展会等。
值此机会，阮鸿延建议智利派出企业代表团参加定于9月13日至15日举行的2023年越南国际采购交易会，并补充说，越南工贸部（MIT）也将组织国家重点贸易促进计划框架下的由约18家智利企业组成的代表团访问智利。
智利驻越特命全权大使塞尔吉奥•纳雷亚表示，智利始终重视并希望加强与越南在各领域特别是经贸投资领域的合作关系。
据越南工贸部的统计，2021年，越南与智利双边贸易额将达到19.7亿美元，较2020年增长了54%。
2022年，在世界经济形势面临诸多困难和挑战的背景下，越南与智利双边贸易额仍将达到21.5亿美元，较2021年增长9%；其中，越南对智利出口额达17.2亿美元，增长4.1%；从智利进口额达4.319亿美元，增长34.3%。
今年前5个月，双边贸易额仅达6.967亿美元，同比下降25.1%。智利目前是越南在拉丁美洲的四大贸易伙伴之一，仅次于巴西、墨西哥和阿根廷。（完）