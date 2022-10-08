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越南与日本深化传统医药合作
“越南 – 日本传统医学创新”科学研讨会10月7日下午在首都河内举行。
近100名越南和日本传统医药专家、研究者在研讨会上就将现代科技应用在传统医学实践中，以提升社区医疗服务水平，同时进一步深化越日两国合作关系等内容进行讨论并交换意见。
越南卫生部传统医药管理局局长阮世盛在研讨会上发表讲话时指出，越南全国目前共有63家传统医学医院，其中中央医院3家。多年来，卫生部门已聚焦传统医学传承与发展，多元化服务类型，推动传统医学与现代医学优势互补，加强传统药物管理以及提升传统医学诊疗质量等工作并取得显著进展。
越南力争到2030年全国所有省市都有传统医药综合医院或省级康复—传统医药综合医院；95%综合医院、专科医院设有传统医学科；100%乡、坊、镇卫生院开展医疗保健中使用传统医学的咨询活动或传统医学诊疗活动等。
越南和日本专家在研讨会上发表的讲话均强调传统医学对医疗保健工作的重要性，同时提出促进传统治疗方法创新的许多解决方案，如传统医学培训的创新、先进科技在越南传统医学中的应用创新等。（完）
近100名越南和日本传统医药专家、研究者在研讨会上就将现代科技应用在传统医学实践中，以提升社区医疗服务水平，同时进一步深化越日两国合作关系等内容进行讨论并交换意见。
越南卫生部传统医药管理局局长阮世盛在研讨会上发表讲话时指出，越南全国目前共有63家传统医学医院，其中中央医院3家。多年来，卫生部门已聚焦传统医学传承与发展，多元化服务类型，推动传统医学与现代医学优势互补，加强传统药物管理以及提升传统医学诊疗质量等工作并取得显著进展。
越南力争到2030年全国所有省市都有传统医药综合医院或省级康复—传统医药综合医院；95%综合医院、专科医院设有传统医学科；100%乡、坊、镇卫生院开展医疗保健中使用传统医学的咨询活动或传统医学诊疗活动等。
越南和日本专家在研讨会上发表的讲话均强调传统医学对医疗保健工作的重要性，同时提出促进传统治疗方法创新的许多解决方案，如传统医学培训的创新、先进科技在越南传统医学中的应用创新等。（完）