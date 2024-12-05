越南与日本携手推动能源转型

越南政府副总理兼外交部长裴青山12月4日下午会见正在访问越南的日本国际协力银行（JBIC）执行董事前田匡史（Maeda Tadashi）时表示，自越日关系升级为致力于亚洲乃至世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系以来，两国友好合作关系得到大力推进并在各领域取得突出发展。



裴青山强调，越日两国的政治互信不断加强，高层及各级别的交流与接触以灵活多样的形式持续推进。其中，经济合作继续成为两国关系中的主要支柱，造福两国人民，同时为地区合作作出了积极贡献。



日本继续是越南的最重要经济伙伴 之一，包括越南最大的官方发展援助（ODA）提供方、第一大劳务合作伙伴、第三大投资来源国以及第四大贸易和旅游伙伴。两国还在能源转型、绿色转型、数字转型和半导体技术等新领域开展合作。



裴青山对JBIC与越方一直以来的有效合作表示高度评价。他指出，JBIC通过与越南各部委的政策对话，为促进日本对越投资提供贷款，尤其是在基础设施和能源领域的大型项目上作出了重要贡献，为越南经济社会发展以及两国关系的发展发挥了积极作用。



前田匡史在会上介绍了JBIC正在实施的一些项目、面临的挑战以及在其他国家实施可再生能源项目的经验。他希望能够通过应用亚洲零碳排放共同体（AZEC）机制，推动越南能源转型的顺利开展。



在回应JBIC关心的问题时，裴青山表示，越南高度评价日本首相岸田文雄提出的AZEC倡议，该倡议旨在推动构建一个减少碳排放、确保能源安全和可持续发展的亚洲共同体，符合亚洲各国的实际情况。裴青山建议双方共同明确有关项目的时间表、规模及实施方式；各方的具体职责和任务；以及协调、执行和监督机制，以确保AZEC工作组的各项计划和项目能够高效落实。 （完）