越南与日本推动数字化转型合作

10月12日上午，在2022年越南国际数字周的框架内，以“迈向包容性数字社会的数字化转型”为主题的越日论坛在河内举行。

此次论坛为与会各方提供了一个分享数字化转型和数字社会领域经验和教训的机会，从而加强越南和日本在信息通信领域的合作，为建立两国数字伙伴关系做出贡献。

越南信息与传媒部副部长阮辉勇在开幕式上发言时表示，此次论坛在越南决心发展安全和人文的数字社会的背景下举行意义重大。信息与传媒部高度赞赏日本政府和国际信息化合作中心（CICC）为越南建设数字社会所提供的支持。

阮辉勇表示，日本是一个成功实现工业化的亚洲国家，赶超了世界上许多先进国家。日本也是一个在解决人口老龄化、资源管理、气候变化等社会难题经验丰富的国家。越南希望继续得到日本政府和企业的密切协调、支持和帮助，在“情感、真诚、可靠、务实、有效”的精神上推动战略伙伴关系与数字化转型合作。

日本国际信息化合作中心主任Koichiro Urabe强调，数字化转型是日本与越南经济和社会进一步发展的必要条件。数字化转型最重要是让所有人受益。为实现这一目标，日本正在研究数字化转型问题，其中值得一提的是“国家数字花园”（Digital city garden natio）倡议。 Koichiro Urabe相信，本次论坛将有助于日本和越南加深对数字化转型的认识，并推动双方在数字化领域的进一步合作。

论坛上，越南信息与传媒部数字经济和数字社会司代表简略介绍越南数字化转型和数字社会发展情况。日方代表也介绍“国家数字花园”倡议主要特点、数字社会数据战略、日本企业的一些数字化转型平台。（完）