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越南与日本建交50周年：越南驻日本大使范光校肯定两国关系相称于纵深战略伙伴
目前，日本是越南最大官方发展援助来源国、第二大劳务合作伙伴、第三大投资来源地和旅游伙伴、第四大贸易伙伴。两国政治、外交、安全、国防、经济、教育培训等领域的关系不断得到加强、走向深入和务实。民间交流和地方合作日益密切，是推动两国关系日益密切和互信的坚实和重要基础。
日本官方发展援助资金为越南重点基础设施建设项目做出重要贡献，助推经济社会发展过程，援助转让先进技术、优质人力资源培训等。
投资方面，日本在越投资项目超5000个，投资资金超700亿美元，在对越南投资的143个国家和地区中位居第三。越南在日本投资项目106个，投资资金达约1950万美元。
贸易投资方面，2022年，两国双边进出口总额均衡发展，达近500亿美元，把日本成为越南第四大贸易伙伴。
人力资源发展也成为两国合作的重要支柱。目前，旅居日本的越南人达近50万人，是日本第二大外国人族群。
两国各地方、社会政治组织和人民的往来和交流日益密切。目前，越南与日本40多对地方已签署合作文件。特别，许多日本地方已与越南地方建立友好协会和友好议员联盟等。
总之，越日关系正处于历史最好时期，相称于基于真诚、感情、互信、致力于地区乃至世界和平、合作和发展以及两国人民利益的纵深战略伙伴关系。这就是两国需继续发挥的优势。
关于今后两国在双边、国际框架和多边场合上的合作潜力，范光校大使表示，50年来，两国已成为彼此十分重要的伙伴，共享许多共同战略利益。关系框架不断得到提级，从“互信、长期稳定伙伴”（2002年）提升为“面向致力于亚洲和平和繁荣的战略伙伴关系”（2006年）、“致力于亚洲和平和繁荣的战略伙伴关系”（2009年）、“致力于亚洲和平和繁荣的纵深战略伙伴关系”（2014年）。在各地区和国际会议期间，两国高级代表团经常会晤和交换意见，从而巩固两国领导之间的互信，为双边关系在各领域高效发展提出各大方向。
范光校大使表示，2023年是越日建交50周年，双方已经、正在和继续配合开展多项庆祝两国建交50周年系列活动，各级代表团和高层互访将频繁，举行多项备受两国人民期待的文化交流活动如在日本越南节。
关于今后推动双边关系发展的措施，范光校大使表示，越日两个经济体互补性较强，合作潜力仍巨大，推动合作和加强经济对接的余地广阔。日本是越南实施三大突破口、实现越共十三大提出的各项发展目标和计划，推进工业化、现代化，建设独立、自主深入融入国际的经济体的重要伙伴。今后两国已集中推进高级协议的实施，集中以下领域：
第一、通过推动各级，尤其是高层互访和接触加强政治互信关系。特别是在越日建交50周年的2023年内，同日方配合，推动两国友好合作关系在各领域发展，把双边关系迈进新的发展阶段。
第二、开发两个经济体的互补优势，加强两国经济连接，保持日本是越南官方发展援助、投资和贸易的重要伙伴地位。动员日本提供官方发展援助来发展战略基础设施、交通基础设施、数字化转型、应对气候变化和卫生。争取日本企业关注和将越南为生产转移、实现供应链多样性的具有吸引力的目的地的机会来推进日本对越南投资浪潮，集中吸引优质投资、技术转让、援助越南企业参与日本企业的供应链。
第三、推动在数字化转型、数字经济、数字社会、绿色转型等潜在领域的合作。（完）