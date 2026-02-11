越南与日本和UNICEF合作 增强儿童应对自然灾害及气候变化风险的能力

2月10日，日本驻越南大使馆与联合国儿童基金会（UNICEF）驻越南办事处在越南农业与环境部总部联合举行项目《通过防灾减灾教育，增强越南儿童应对自然灾害及气候变化风险的能力》（以下简称“项目”）换文签字仪式。签字仪式在越南农业与环境部副部长阮黄协的见证下进行。



项目由日本政府通过联合国儿童基金会（UNICEF）驻越办事处向越南农业与环境部堤防管理和防灾局提供援助，资助金额为600万美元，实施周期为2026—2030年。

项目的总体目标是确保生活在自然灾害高风险地区的儿童、家庭和社区得到更有效的保护，获得更充分的信息，并在应对灾害和灾后恢复方面具备更完善的知识与技能，提升其对自然灾害和气候变化的适应能力与可持续韧性。项目的相关活动将在高平、老街、乂安和河静等省份实施，预计将惠及居住在自然灾害高风险地区的约220万名儿童和约700万名居民。



越南农业与环境部副部长阮黄协在签署仪式上发表讲话时，高度评价了与日本及联合国儿童基金会长期以来的合作关系，并重申该部致力于提升气候变化相关自然灾害高风险地区儿童、家庭和社区抗灾韧性的承诺。



日本驻越南特命全权大使伊藤直树表示，通过加强风险识别与分析、早期预警系统建设、灾害风险治理和预防工作，该项目将有助于减轻洪水、内涝和山体滑坡等灾害带来的影响，并为越南全国儿童、家庭和社区构建一个更加安全、更加具有韧性的未来。



联合国儿童基金会（UNICEF）驻越南代表西尔维娅·达奈洛夫指出：“儿童是造成气候变化最少的群体，却往往承受着最严重的影响。以儿童为中心的减灾方式有助于确保灾害管理体系和社会领域具备包容性并回应儿童的实际需求，同时增强灾区儿童、家庭和社区的预防能力与抗灾韧性。”



该项目建立在日本政府、联合国儿童基金会与越南政府在推动防灾减灾和提升抗灾能力方面长期合作的坚实基础之上；与越南在《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》、《巴黎协定》以及可持续发展目标框架下作出的承诺高度契合，同时也体现了日本对人类安全与人类尊严的坚定承诺。（完）