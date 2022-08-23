越南与日本加强交流 加快ODA项目实施进度

越南政府常务副总理范平明8月23日会见日本国际协力机构高级副总裁山田顺一（Junichi Yamada）时表示，支持越南有关部门与日本国际协力机构进行定期会面，讨论如何解决越南官方发展援助项目实施进度缓慢问题。



范平明对越南与日本致力于亚洲和平与繁荣的广泛战略伙伴关系处在良好发展阶段以及在各领域的务实合作表示高兴。特别是，日本是越南第一大官方开发援助（ODA）来源国，援助金额高达293亿美元（其中无偿援助18亿美元），占国际社会对越南官方发展援助总额的30%。



范平明强调，越南高度赞赏和感谢日本政府和人民近30年来积极提供ODA援助，为促进越南经济社会发展作出重要贡献。

范平明同时高度赞赏日本国际协力机构和山田顺一个人为推动越南ODA项目实施所发挥的重要作用和作出的贡献；希望日方继续向越南提供ODA援助，特别是越南政府总理范明政与日本首相岸田文雄达成一致的新一代ODA款项。



另一方面，越南财政部正在与日本驻越南大使馆就向日本政府提出贷款申请，服务于经济社会复苏和发展计划保持密切沟通。范平明要求财政部和日本国际协力机构密切配合，推进后续程序，使双方早日取得具体成果。



会见上，双方就ODA项目实施进度缓慢的原因和对策以及今后两国ODA合作的方向进行了坦诚交换意见。（完）