越南与日本促进在数字经济发展领域的合作

12月5日，越南中央经济管理研究院同公共政策大学院(GraSPP)和东京大学在东芝国际基金（TIFO）的支持下联合举行了题为““印太经济框架”（IPEF）内的经济伙伴：越日合作方向”的越日研究论坛。这是庆祝越日建交50周年的官方活动之一。

论坛上，中央经济管理研究院综合研究委员会主任阮英阳在论坛上发表讲话时表示，数字经济取得了前所未有的发展速度，对世界上许多国家的增长和发展方式产生了全面、深刻的影响，越南为推动数字经济发展和数字经济合作做出了重要努力。

东芝国际基金亚太区驻河内办事处首席代表Kazuo Kusakabe表示，日本和越南在推动数字经济合作方面的潜力巨大。越日关系于2023年11月提升为“致力于世界与亚洲和平、繁荣的全面战略伙伴关系”。关于将越日关系提升为“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”的越日联合声明中提出了进一步推动数字经济发展合作的内容。

Kazuo Kusakabe 强调：“共同加入印太经济框架后，日本和越南将有加强合作以获得良好的数字经济政策和法律框架的机会。”

论坛上，两国专家和代表就加强越日数字经济发展合作关系的计划和解决方案进行深入讨论并提出意见。此次论坛还讨论了改革和增强越南促进发展与数字经济伙伴关系相关的数字经济的内部能力方面的要求。

同时，该论坛还讨论和分析了两国伙伴关系中的转变以及在今后加强两国数字经济合作的方向。

2022年5月正式公布的《印太经济框架》体现了为加强印太地区各成员经济体之间的经济连接的重要努力。该框架包括贸易、供应链、清洁经济和公正经济等四大支柱。（完）